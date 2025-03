Uspelo jim je! Pobuda Inštituta 8. marec je zbrala 1,2 milijona podpisov

Pobuda Inštituta 8. marec Moj glas, moja izbira (My Voice, My Choice) za varno in dostopno umetno prekinitev nosečnosti v Evropi je zbrala 1,2 milijona podpisov, je inštitut danes objavil na družbenih omrežjih. Mejnik milijon podpisov so izpolnili decembra, a so se odločili zbrati še 200.000 podpisov, če bi bili kateri od zbranih neveljavni.

»Zbrati 1,2 milijona podpisov se je izkazalo za precej težjo nalogo, kot sem si kdajkoli predstavljala. ... Pa nam je uspelo,« je ob dosegu mejnika sporočila direktorica inštituta Nika Kovač.

Pogoje, da pobudo obravnava Evropska komisija, so dosegli decembra lani. Zbiranje podpisov pa so nadaljevali, ker Evropska komisija upošteva le pravilno izpolnjene podpise, teh pa mora biti najmanj milijon.

Kot so ob tem v inštitutu sporočili na družbenem omrežju Instagram, jim je uspelo preseči prag za potrebne podpise v 18 državah Evrope. »To je dokaz, da lahko skupaj premikamo meje. Da se nismo pripravljeni sprijazniti z nepravičnostjo. Da verjamemo v prihodnost, v kateri bo vsaka oseba imela pravico odločati o svojem telesu,« so še zapisali pri inštitutu.

Kampanja še ni končana

Opozorili so, da se kampanja z zbranimi podpisi sicer še ni končala. Sedaj morajo namreč še uradno zaključiti zbiranje podpisov in jih začeti vlagati v vseh državah članicah. Nato pa bodo morali evropske institucije prepričati, da je prišel pravi čas, da se splav zaščiti na ravni EU, je v objavi na Instagramu še pojasnila Kovač.

Sedaj morajo še uradno zaključiti zbiranje podpisov in jih začeti vlagati v vseh državah članicah. FOTO: Črt Piksi

Inštitut je začel zbirati podporo aprila, junija pa je zbral več kot pol milijona podpisov in hkrati presegel minimalni prag števila podpisov v najmanj sedmih državah EU.

Pogoj za predložitev državljanske pobude Evropski komisiji je, da predlagatelji v enem letu zberejo milijon podpisov in presežejo nacionalni prag podpisov v vsaj sedmih državah EU.

S pobudo Moj glas, moja izbira inštitut opozarja, da danes več kot 20 milijonov žensk v Evropi nima dostopa do varnega splava. Nesprejemljivo se jim zdi, da ženske na Poljskem še vedno umirajo, ker nimajo dostopa do splava in da so prisiljene prepotovati na tisoče kilometrov ali iskati nevarne alternative, ker ginekologi ne želijo opravljati splava zaradi ugovora vesti. V luči tega zahtevajo konkretne spremembe, ki bi vplivale na življenja milijonov žensk v EU.