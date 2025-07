Usmrtili psičko, ki je do smrti pogrizla 84-letnico, Gabrova s strtim srcem: »Sem jezna, ogorčena, razočarana«

Vsi trije psi, ki so bili konec maja udeleženi v napadu v okolici Maribora, v katerem je umrla njihova 84-letna lastnica, so usmrčeni. Argentinski dogi so morali po navodilih inšpektorjev uspavati sredi junija, bulterierko pa kljub drugačnim prizadevanjem zaščitnikov živali v sredo.

Usmrtitev je za vse tri pse odredila Inšpekcija Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR). Kot so sporočili iz mariborske Snage, ki upravlja tamkajšnje zavetišče za živali, jim je odločbo za bulterierko v sredo osebno izročil predstavnik inšpekcijske službe z izrecnim določilom, da se uspavanje izvrši takoj.

Tako izrecna navodila so po poročanju časnika Večer najverjetneje prišla zaradi zaščitnikov živali, ki so usmrtitvi močno nasprotovali, ker so prostovoljci, ne nazadnje pa tudi zaposleni v zavetišču, povedali, da bulterierka ne kaže nobenih znakov agresije, ni problematična, da pa je nezaupljiva.

Med tistimi, ki so usmrtitvi nasprotovali, je bila tudi velika ljubiteljica živali in strastna borka za njihove pravice Tina Gaber.

»Ne morem biti tiho, ker sem žalostna. Danes so v Mariboru bili primorani usmrtiti psičko Madono. Psičko, ki je preživela grozote, da bi končno lahko zaživela s svojo srčno posvojiteljico. Psičko, za katero so se borili dobri ljudje z vsemi močmi. A med tistimi, ki odločajo o usodi živih bitij, ni bilo nikogar, ki bi imel pogum ali srce, da bi ji dal priložnost. Umrla je po odločitvi sistema, ki ji je hladnokrvno, birokratsko, s kopico uradniškega strahu in ignorance in brez vsakršne moralne refleksije vzel življenje,« je med drugim v čustveni objavil na družabnem omrežju napisala povsem strta Gabrova.

Na UVHVVR so svojo odločitev sicer pojasnili s tem, da je psička predstavljala veliko in nesprejemljivo tveganje za javno varnost. Zakonska podlaga za odreditev evtanazije je po njihovem zakon o zaščiti živali, ki določa, da uradni veterinar odredi usmrtitev psa, če je z ugrizom povzročil ali bil soudeležen pri povzročitvi smrti človeka.

Ob tem so poudarili, da je z zakonom predpisano odločitev potrdilo tudi mnenje izvedenca, ki je ugotovil, da obstaja resno tveganje za ugriz v povsem vsakdanjih situacijah, zato psička ni primerna za posvojitev oziroma sobivanje z ljudmi in drugimi živalmi. Glede na to, da je prišlo do smrti človeka, obstaja resna nevarnost, da bi v primeru vrnitve psa v okolje lahko ponovno napadla, bodisi ljudi bodisi druge živali, so še sporočili iz uprave.

Gabrova pa se je ob tem vprašala, kako je sploh mogoče, da o življenju ali smrti odloči »ena sama oseba brez nadzora, brez evalvacije, brez odgovornosti«. »Ena sama oseba sprejema usodne odločitve, nihče pa ne preverja, v kakšnem stanju je, kako odloči, po kakšnih merilih. Kako vemo, da odloči pošteno? A ni skrajni čas, da se za take primere določi neodvisna, strokovna komisija, ne pa en sam človek, ki si je vzel vlogo rablja?« je še dodala partnerica predsednika vlade Roberta Goloba, ki jo je bolel tudi način, kako se je inšpektorica odločila o evtanaziji.

»Inšpektorica, ki je prihitela, kot da gre za nujno evakuacijo, je bila polna službene nuje in prazna vsega, kar človeka dela človeka – empatije, dvoma, človeškega premisleka. Kljub številnim prošnjam, opozorilom in dokazom, da obstaja upanje, ji je bila vsaka minuta Madoninega življenja odveč. Mirne duše je odredila, naj se igla smrti zapiči v telo, ki se je komaj naučilo zaupati. In Madona je umrla … ker nihče ni želel pogledati onkraj dokumenta,« je še zapisala jezna in ogorčena Gabrova.