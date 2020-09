Usmrtil ga je pred DZ, grozi mu do tri leta zapora

Pojedel je netopirja. Grozi mu triletna zaporna kazen. FOTO: Fotopub

344. člen KZ1 določa, da kdor nezakonito poseduje, odvzame, poškoduje, usmrti, izvaža, uvaža ali trguje z zaščitenimi divjimi živalskimi ali rastlinskimi vrstami, zaščitenimi živalmi ali rastlinami ali njihovimi deli ali iz njih izdelanimi izdelki, se kaznuje z zaporom do treh let.

Inšpektorica za okolje in naravo, ki je po objavi novice, da je ruski umetnik(34) pred državnim zborom (DZ) pojedel živega netopirja, uvedla inšpekcijski postopek, je zoper Rusa na Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani podala predlog za pregon kaznivega dejanja.Priloga uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah uvršča vse na območju Slovenije domorodne vrste netopirjev med zavarovane prosto živeče živalske vrste. Uredba določa, da je zavarovane prosto živeče živalske vrste prepovedano zavestno poškodovati, zastrupiti, usmrtiti, odvzeti iz narave, loviti, ujeti ali vznemirjati. Davidčenko je 8. septembra pred DZ pojedel živega netopirja . Na osnovi tega in ob upoštevanju 344. členom KZ, je s tem storil kaznivo dejanje usmrtitve zaščitene živalske vrste, so sporočili iz inšpektorata. Inšpektorica za okolje in naravo v inšpekcijskem postopku obravnava tudi oglaševanje Davidčenkove umetniške instalacije na spletnih straneh Fotopuba.V Fotopubu so pojasnili, da je netopir bolni simbol naše pandemije, pojesti živega netopirja pa pomeni »ustvariti in ubiti mitologijo naše svobode in zdravja v enem dejanju«. Tedaj so prav za danes napovedali dogodek z naslovom Večerja s povoženimi živalmi.Sicer pa na spletu kroži še najmanj en posnetek, na katerem je Davidčenko pojedel živega netopirja. Davidčenko se je rodil v Sarovu, ki je bil središče za jedrsko orožje v Sovjetski zvezi. Med letoma 2016 in 2019 se je umaknil iz družbe in živel samo od povoženih živali, ki jih je našel in skuhal ob cestah na jugu Francije. O njem je režiserposnel dokumentarni film Autonomous, ki bo premierno predvajan konec leta. Davidčenko je med drugim študiral na akademijah v Stockholmu in Londonu, svoja umetniška dela pa je predstavljal tudi že v Moskvi, kjer je prejel prestižno nagrado.