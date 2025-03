Usmerjeni tudi v umetno inteligenco (FOTO)

V Mariboru je bila na novoustanovljeni univerzi Alma Mater Europaea (AMEU) izvedena že trinajsta mednarodna znanstvena konferenca Za človeka gre, ki združuje ugledne akademike in strokovnjake z različnih področij.

V ospredju razprav so bili umetna inteligenca in njen vpliv na družbo, geopolitični premiki in vloga znanosti pri oblikovanju trajnostne prihodnosti. Sta pa Svetovna akademija znanosti in umetnosti (WAAS) ter Evropska akademija znanosti in umetnosti (EASA) v okviru plenarnega dela konference s podpisom skupne izjave o pomenu aktivne vloge akademske skupnosti pri mirovnem dialogu znova potrdili svojo zavezo k uresničevanju Globalne mirovne ofenzive, sprejete 21. oktobra 2024 v Mariboru.

Dr. Barbara Toplak, dekanja AMEU, Donato Kiniger-Passagli, podpredsednik Svetovne akademije znanosti in umetnosti, dr. Ferenc Miszlivetz z Univerze Pannonia in direktor Inštituta za napredne študije Kőszeg, dr. Felix Unger, častni predsednik Evropske akademije znanosti in umetnosti, dr. Klaus Mainzer, predsednik Evropske akademije znanosti in umetnosti, in dr. Damir Boras, nekdanji rektor Univerze v Zagrebu FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Fizik Sašo Grozdanov v družbi Sebastjana Kristoviča, Špele Ekselenski, Katarine Pernat in Daniela Siterja iz AMEU FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Predavanja so pritegnila tudi političarko Lidijo Divjak Mirnik iz Študentskih domov UM ter Ivana Štuheca, teologa in filozofa morale iz mariborske nadškofije. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI