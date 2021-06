Nov mazaški napad na kulturno ministrstvo: kljukasti križi sredi Ljubljane (FOTO)

Sramota za ničvredneže!

Bolano so do konca Govorijo o fašizmu, medtem ko so ravno ONI ti, ki širijo nestrpnost, sovrastvo, izločevanje drugačne mislečih in delujejo PROTI DEMOKRACIJI in vsem OSNOVNIM ČLOVEŠKIM VREDNOTAM. Sram naj vas bo. In lepo prosim, da se ne naslavljate več kot "kulturniki", saj ste oddaljeni svetlobna leta od kakršne koli KULTURE.

Tukaj se pokaže njihova "kultura"

Pa kaj folku ni jasno.??? Lep odraz naše družbe

Temu je treba dokoncno narediti konec. Enkrat za vselej. Upam pa, oz. Verjamem, da so kamere delale.

Pa res Ministrstvo ne more pridobit fizičnega varovanja 24 ur??? Ker to se ne bo dobro končalo. Kriminalci na delu.

Minister za kulturose sooča še z enim od nizov napadov na ministrstvo in uslužbence v v zadnjem času. Neznanci so ponoči spet umazali pročelje ministrstva za kulturo., svetovalka v kabinetu ministra, je zjutraj objavila več fotografij, ki prikazujejo, da so neznanci na okna ministrstva s sprejem narisali rumene kljukaste križe.»Ko na nekoga pokažeš s prstom, so vsaj trije prsti na tej tvoji isti roki obrnjeni proti tebi ...« je ob objavi fotografij zapisala Gotarjeva. V odgovoru enemu od sledilcev je še zapisala, da naj bi za incidentom stala dva fanta. »Varnostnik mi je zjutraj povedal, da sta to naredila dva fanta sinoči okoli polnoči. Klicali so policijo, ki to zdaj preiskuje. Ja, to je na Maistrovi v Ljubljani,« je dodala.Neznanci so se nazadnje nad kulturnim ministrstvom znesli konec leta, ko so v pročelje metali črno barvo. Na ministrstvu so takrat dejali, da se »tovrstne akcije« vrstijo že od poletja in da so njihovi uslužbenci vse bolj prestrašeni. Uslužbenci ministrstva so pod velikim pritiskom, do te mere, da jih je strah hoditi v službo. Ministrstvo odločno zavrača takšno zavržno stopnjevanje pritiska. V demokratični državi, kjer velja vladavina prava, za takšne ekscese ni prostora. Policijo pozivamo, da storilce, ki so vsak teden bolj drzni, čim prej izsledi, preden se ne zgodi še kaj hujšega,« so še dodali.