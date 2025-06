Uršlja gora s knjižnico na 1699 metrih nad morjem

Prav poseben dan je bil za vse pohodnike, ki so se konec minulega tedna odpravili na »koroško sveto goro« – Uršljo goro ali kar Goro, kot ji pravijo domačini. Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika je namreč slovesno, vendar še vedno po planinsko skromno odprla posebno izposojevališče knjig, in s tem, kot je bilo slišati, »stkala znanje in naravo«.

Hkrati je to, kot je dejal Aljaž Verhovnik, direktor Koroške osrednje knjižnice, »pomemben korak širjenja ozaveščanja o pomenu krepitve bralne kulture na način, da se knjižnica približa uporabnikom«.

Tudi internet ima visoko ležeča 9. enota Koroške osrednje knjižnice.

Zelena knjiž(n)ica in trajnostno branje Z odprtjem knjižnice na Uršlji gori so začeli tudi še en projekt knjižnice, poimenovan Zelena knjiž(n)ica. Na stojnici je bilo na odprtju mogoče vzeti knjižico, ki je pripravljena v obliki bralne transverzale. Namen projekta je promovirati krepitev bralne pismenosti v povezavi s trajnostno mobilnostjo. Od zdaj lahko v vseh devetih enotah knjižnice ob izposoji knjige obiskovalci prejmejo poseben priložnostni žig. Ko bodo zbrali žige vseh enot Koroške osrednje knjižnice, bodo postali promotorji trajnostnega branja.

Izposojevališče kot premična zbirka

Skrbnik zbirke bo upravnik koče, seveda v sodelovanju s podpornimi strokovnimi službami Koroške osrednje knjižnice.

»Knjižnično gradivo na Gori je locirano s posebno podlokacijo Uršlja gora. Na lokacijo smo postavili 200 enot knjižničnega gradiva, vsaj enkrat na leto pa bomo zbirko posodobili. Knjižnično gradivo je raznoliko in aktualno. Med njim so tudi zanimive knjige na temo Uršlje gore, Koroške in Korošcev. Pri vzpostavitvi izposojevališča je še posebno pomembno poudariti, da ima Dom na Uršlji gori omogočen dostop do interneta, kar posledično pomeni, da ima izposojevališče na voljo vpogled v knjižnični vzajemni katalog COBISS. Prek računalnika v izposojevališču je mogoče pregledati celotno zbirko gradiva tako v podlokaciji izposojevališča, drugih enotah Koroške osrednje knjižnice kot v kateri koli knjižnici v Sloveniji. Z upoštevanjem vseh prej naštetih določil in predpisov je izposojevališče na Uršlji gori najvišje ležeče v Sloveniji, ki izpolnjuje vse predpisane pogoje za delovanje,« poudarja Verhovnik.

200 enot knjižničnega gradiva je za zdaj v najvišji knjižnici pri nas.

Nič manj ni nezanemarljiv podatek, da je knjižnica urejena kot premična zbirka, ki bo odprta najmanj štiri ure na teden, sicer pa v času odprtosti Doma na Uršlji gori. Tudi pozimi.