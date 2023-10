Urški Klakočar Zupančič je spodletelo

»Zmagali sta svoboda govora in parlamentarna demokracija, poraženi pa sta bili oblastniška aroganca in prevzetno razglašanje bivše sodnice za poznavalko prava. Urško Klakočar Zupančič zato pozivam k odstopu z mesta predsednice Državnega zbora Republike Slovenije.« To je zapis, ki ga je danes objavil poslanec SDS Žan Mahnič.

Tega je predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič prijavila zaradi žalitev, policija pa mu je naložila plačilo 250 evrov globe. Mahnič se je odločil, da bo izkoristil pravico do sodnega varstva, na koncu pa je sodišče odločilo v njegov prid.

Kaj je zapisal Žan Mahnič?

Lani je na takratnem družabnem omrežju twitter, ki se mu danes reče X, pod posnetek zaslona članka z naslovom Jaz nisem le en predal, ampak več predalov, zapisal: »Od kdaj se shizofreniji reče predal?« Policija mu je takrat spisala 250,38 evrov globe, ki pa je poslanec ni poravnal.

Klakočar Zupančičeva je zaradi po njenem mnenju žaljivih izjav policiji prijavila tudi Romana Vodeba, znanega slovenskega psihoterapevta, ki s svojimi besedami pogosto dviga prah. Tudi njemu je policija izrekla 250 evrov globe ...

