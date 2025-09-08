Urška Klakočar Zupančič spregovorila o tem, zakaj ni bila povabljena na premierjevo poroko

Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je prejšnji teden poskrbela za nekoliko zmede v javnosti, saj se sprva podpisala soglasje h kandidaturi za predsednico Gibanja Svoboda, nato pa je kandidaturo umaknila.

V oddaji Politično s Tanjo Gobec je predsednica DZ spregovorila o razlogih za to nenavadno potezo: »Soglasje sem resnično podpisala izključno z namenom, da se zahvalim tistim, ki so me evidentirali za to mesto, torej za predsednico stranke. Morda je to nekoliko nekonvencionalno. A sem že takrat (v sredo op. a.) stranki sporočila, da to ne pomeni nujno tudi, da bom kandidirala.«

Klakočar Zupančič je odgovorila tudi na vprašanje, kako to, da je ni bilo na poroki premierja Roberta Goloba, na kateri je bila med drugim tudi evropska komisarka za širitev Marta Kos. »Vabila na poroko nisem dobila. Poroka je pač zasebna stvar in tisti, ki se poroči, se tudi odloči, koga bo povabil,« je dejala.

Je pa predsednica minulo nedeljo preživela na prav poseben način – v družbi svojega izbranca Bora Zuljana.