POROKA LETA

Urška Klakočar Zupančič spregovorila o tem, zakaj ni bila povabljena na premierjevo poroko

Vabila ni prejela ...
Fotografija: Urška Klakočar Zupančič. FOTO: Matej Druznik
Odpri galerijo
Urška Klakočar Zupančič. FOTO: Matej Druznik

N. B.
08.09.2025 ob 08:17
08.09.2025 ob 09:23
N. B.
08.09.2025 ob 08:17
08.09.2025 ob 09:23

Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je prejšnji teden poskrbela za nekoliko zmede v javnosti, saj se sprva podpisala soglasje h kandidaturi za predsednico Gibanja Svoboda, nato pa je kandidaturo umaknila.

V oddaji Politično s Tanjo Gobec je predsednica DZ spregovorila o razlogih za to nenavadno potezo: »Soglasje sem resnično podpisala izključno z namenom, da se zahvalim tistim, ki so me evidentirali za to mesto, torej za predsednico stranke. Morda je to nekoliko nekonvencionalno. A sem že takrat (v sredo op. a.) stranki sporočila, da to ne pomeni nujno tudi, da bom kandidirala.«

Klakočar Zupančič je odgovorila tudi na vprašanje, kako to, da je ni bilo na poroki premierja Roberta Goloba, na kateri je bila med drugim tudi evropska komisarka za širitev Marta Kos. »Vabila na poroko nisem dobila. Poroka je pač zasebna stvar in tisti, ki se poroči, se tudi odloči, koga bo povabil,« je dejala.

Je pa predsednica minulo nedeljo preživela na prav poseben način – v družbi svojega izbranca Bora Zuljana.

image_alt
Premier Golob po poroki: »Srečen sem in ponosen, da ...«

image_alt
Ste slišali, kaj so naredili s šopki s poroke Roberta Goloba in Tine Gaber Golob?

image_alt
Te ganljive besede je Tina Gaber Golob na poroki namenila Robertu Golobu (VIDEO)

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Urška Klakočar Zupančič Robert Golob poroka

Priporočamo

Urška Klakočar Zupančič spregovorila o tem, zakaj ni bila povabljena na premierjevo poroko
Po odpovedi koncerta se je oglasil Challe Salle: Hvala za lepe besede ob izgubi
Minister v elementu: na poroki skočil na mizo in odpel Thompsona (VIDEO)
Proti Zemlji potuje vesoljska ladja?! Znanstvenik s Harvarda: »Objekt ne more biti komet«

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Vsaka dnevna soba ima prostor za ta ultimativni kos

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

Avtomobil ste zavarovali. Sebe tudi?

 
Promo

Hitrejša pot do kapitala: zakaj podjetja vse pogosteje izberejo zasebni dolg

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

Komentarji:

Priporočamo

Urška Klakočar Zupančič spregovorila o tem, zakaj ni bila povabljena na premierjevo poroko
Po odpovedi koncerta se je oglasil Challe Salle: Hvala za lepe besede ob izgubi
Minister v elementu: na poroki skočil na mizo in odpel Thompsona (VIDEO)
Proti Zemlji potuje vesoljska ladja?! Znanstvenik s Harvarda: »Objekt ne more biti komet«

Izbrano za vas

 
Promo

Avtomobil ste zavarovali. Sebe tudi?

 
Promo

Hitrejša pot do kapitala: zakaj podjetja vse pogosteje izberejo zasebni dolg

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Vsaka dnevna soba ima prostor za ta ultimativni kos

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

Avtomobil ste zavarovali. Sebe tudi?

 
Promo

Hitrejša pot do kapitala: zakaj podjetja vse pogosteje izberejo zasebni dolg

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.