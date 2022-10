Urška Kolenc o izgubi otroka: Ne želim, da bi bilo njeno kratko življenje zaman

Urška Kolenc se je tudi sama soočila s to hudo diagnozo, ko je zbolela njena hčerka Ema. Ker ne želi, da bi bilo Emino kratko življenje, ki je zaradi raka možganov umrla septembra 2018, zaman, skupaj s še drugimi starši neutrudno dela, da otrokom in staršem, ki jih doleti takšna diagnoza, olajša življenje.

Septembra smo veliko slišali in brali o Junakih 3. nadstropja. Ker imate službo, z društvom pa se ukvarjate v svojem prostem času, je verjetno medijska pozornost za vas naporna, čeprav nujna?

Ali ste to opazili v očeh? (smeh) Seveda je medijska pozornost naporna, težko je najti čas za vse, ki bi v septembru želeli govoriti z mano ali društvom, a se vseeno trudim biti dosegljiva, saj medijsko prepoznavnost lahko enačimo z ozaveščanjem.

Katere cilje ste dosegli v zadnjem času in kateri je naslednji?

Še vedno smo najbolj ponosni na ureditev sobe zaupanja in naš prispevek pri spremembi zakonodaje glede bivanja staršev ob obolelem otroku. Prej so pri otrocih, starejših od šest let, bivanje ob njih plačevali. Zdaj pa je za starše otrok z rakom brezplačno do 18. leta. Ponosni smo tudi, da je pred kratkim na oddelku začela delovati tretja psihologinja. Na pomanjkanje oziroma preobremenjenost psihologov na oddelku smo opozarjali vse od ustanovitve. Letos je to končno obrodilo sadove in brez pomisleka smo pomagali tudi s finančno donacijo za ta namen ...

