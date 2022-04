Urška Klakočar Zupančič: Žensko potiskajo v vlogo prinašalke otrok vojščakov

Bivša sodnica Urška Klakočar Zupančič je danes pravna svetovalka v podjetju, ki sta ga ustanovili s prijateljico. Iz sodstva je odšla, potem ko je na zaprtem FB-profilu zapisala svoje mnenje o načinu vodenja predsednika vlade in je bilo to objavljeno, zoper njo pa uveden disciplinski postopek, kot pravi, korekten. Sicer se je končal njej v prid, a jo je med trajanjem postopka javno podprla samo ena sodnica. »Sodni sistem je poln strahu, strahu pred javno diskreditacijo. Nisem pričakovala podpore, zavedala sem se, da bom čez to šla sama, to je bilo moje dejanje, zanj sem prevzela odgovornost in posledice. Sodni sistem pa je ravnal tako, kot je narekovala politika.«

