Urška Klakočar Zupančič v stiski: »Vse to mi jemlje sapo,« pravi, Mahnič pa se ji smeji

Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič te dni polni naslovnice desno usmerjenih revij, v katerih ji očitajo, da je kriva za razpad zakona kitarista znane slovenske skupine in da sta zdaj v razmerju. Gre sicer za zasebno zadevo, a pritiski na Klakočar Zupančičevo so očitno tako močni, da se je z odzivom oglasila na svojem profilu na Facebooku.

»Ko sem mislila, da nižje ne gre, pa ugotovim, da sem se motila. Že zdavnaj sem spoznala, da je zame pripravljen poseben uničevalski stroj. Samo zato, ker sem, kakršna sem. Laži, diskreditacije, tako nizkotne, da mi jemljejo sapo. Sem se navadila. Je pa vedno hudo, če prizadenejo ljudi okoli mene, tiste, ki mi neomajno stojijo ob strani, in tiste, ki se samo znajdejo ob meni. Ko se sprašujem, ali je vredno, da vztrajam, si vedno znova ponavljam, da je. Za vse ljudi, ki so dobri. In teh je veliko,« je zapisala.

FOTO: Zaslonski posnetek

Pod njeno objavo se je zvrstilo ogromno komentarjev podpore. Med drugimi se je oglasila tudi nekdanja pravosodna ministrica Dominika Švarc Pipan, ki je morala po aferi sodna palača odstopiti:

»Točno veš, kaj ti bom rekla, ko te vidim. In kako objela. Ni je sile, ki lahko uniči dobro v tebi, ne tvojega bistva. Je pa treba enkrat tudi postaviti mejo primitivcem, ki se počutijo pomembne samo, če ponižujejo druge,«ji je zapisala Švarc Pipanova.

Objavljamo še nekaj drugih naključnih komentarjev:

• »Gospa Vida Žabot je nekoč rekla, da ji je predstojnica v samostanu ob napadih nanjo svetovala: 'Bodi kot cvetoča breskev. Če kdo vrže kamen vate, ga posuj s cvetjem. Ko pa zmanjka cvetja, naj bodo breskve čim težje!'«;

• »Kdor vas žali, ni vreden pozornosti niti besed, ni potrebe, da bi dokazovali nasprotno. Res je, da včasih boli do neba, je pa vse to, kar privre na dan iz zlobnih ust, v etru kratek čas. Razvoj družbenih odnosov je zapletena stvar, razvoj človeškega uma pa še bolj, človeškega uma – tistega, ki ga ima. Če pa ga nima, se nima kaj razvijati, vedno ostane na najnižji stopnji primitivizma ... Glavo pokonci in samo naprej.«

• »Do volitev 2026 bo čedalje huje, komaj so dobro začeli. Urška, večina nas ne pričakuje, da bi bila brezhibna (nihče ni), pač pa seštevek dobrega pretehta seštevek slabega. Ne se ozirati na pokvarjene ljudi, pač pa na nas, ki cenimo trud in delo trenutne vlade in ene in edine predsednice DZ.«

• »Osebno mi prav nič mar, s kom je v postelji in kaj počne privat! Zanima pa me, kaj govori in kaj počne v DZ. In zame je to neumnost, da ona razbija neki zakon, ker če je to res, je tak zakon že bil razbit in to zanesljivo ni njena krivda. Bodimo objektivni, ne glede na to, da komu ona ni všeč.«

Z emotikonom se je oglasil tudi poslanec SDS Žan Mahnič, ki se je na njen zapis odzval s simbolom glasnega smeha.