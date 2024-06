Urška Klakočar Zupančič udarila: »Meče slabo luč na tiste, ki bi morali imeti najvišjo stopnjo integritete«

Obvodi zakonov kažejo, da je integriteta posameznikov na nizki stopnji, je po srečanju s predsednikom Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) Robertom Šumijem dejala predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič. Ocenjuje, da je pri preprečevanju korupcije treba v prihodnje delati na nezdružljivosti funkcij, omejitvah poslovanja in lobiranju.

Integriteta je po besedah Klakočar Zupančič stvar posameznika in je »en tak zelo nedoločen pojem, čut za to kaj je prav in kaj je dobro«. »Če ima posameznik ta čut že vgrajen v sebi, potem niti ne potrebuje zelo podrobne zakonodaje,« je dejala. Ob tem se je zavezala, da bo pristopila k spremembi zakona o ustavnem sodišču in uredila to zakonsko nedorečenost.

Obvodi zakonov po njenih besedah kažejo, da je integriteta posameznikov na nizki stopnji in zato bo treba z zakonodajo, vzgledom in vzgojo pokazati, da ni prav, da javni funkcionar »kot je denimo ustavni sodnik odpre popoldanski s. p.«. S tem namreč »meče slabo luč na tiste, ki bi morali imeti najvišjo stopnjo integritete,« je bila ostra.

Klakočar Zupančič se je sicer navezovala na primer ustavnega sodnika Klemna Jakliča, ki je bil v času opravljanja funkcije ustavnega sodnika pet let bil tudi samostojni podjetnik, čeprav je ustavnim sodnikom prepovedana pridobitna dejavnost. Jaklič je pozneje zatrdil, da je kot samostojni podjetnik opravljal raziskovalno delo, kar mu zakonodaja dopušča, prepričan pa je, da za to ni potreboval soglasja predsednika ustavnega sodišča, zato zanj tudi ni zaprosil.

S Šumijem sta se pogovarjala tudi o noveliranju zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, na način, da se jasno določi organe, ki so pristojni za nadzor javnih funkcionarjev. »V koaliciji smo se zavezali, da resno pristopimo h korupciji, da jasno opredelimo koruptivna tveganja in da se takšne stvari ne pometajo pod preprogo,« je dejala. »Korupcije ne bomo tolerirali in storili bomo vse, kar lahko, da se koruptivna tveganja zmanjšajo in da se storilce koruptivnih dejanj tudi sankcionira,« je dodala Klakočar Zupančič.