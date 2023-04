Urška Klakočar Zupančič se je pogovarjala o novem državnem prazniku

Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je sprejela predsednika Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU) Petra Štiha in člana SAZU Franca Forstneriča. Predsednici sta v pogovoru med drugim predstavila tudi pobudo SAZU, da bi razglasili dan znanosti kot nov državni praznik, so sporočili iz DZ.

Nov državni praznik bi sicer ne bil dela prost dan, je dejal Štih in dodal, da bi pa lahko veliko doprinesel k promociji znanosti. K promociji znanosti pa bi lahko prispevalo tudi preimenovanje ene od državnih štipendij, sta razmišljala akademika.

Štih in Forstnerič sta sicer predsednici DZ predstavila najvišjo znanstveno in umetniško ustanovo v Sloveniji, ki združuje najbolj ugledne strokovnjake na različnih področjih znanosti in umetnosti. Sedež akademije je v Ljubljani, letos pa bodo, kot je poudaril predsednik SAZU, praznovali 85. obletnico ustanovitve akademije.

Klakočar Zupančič je z zanimanjem prisluhnila predstavitvi, pobudam in stališčem akademikom ter izrazila pripravljenost za sodelovanje pri odprtih vprašanjih v skladu s svojimi pristojnostmi, so še dodali iz DZ.