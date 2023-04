Urška Klakočar Zupančič odgovarja nekdanjemu ministru: Sram me je za vas!

Predsednica državnega zbora se je od ponedeljka do petka mudila v dveh afriških državah, Ugandi in Ruandi. Tam je iskala podporo slovenski kandidaturi za nestalno članico Varnostnega sveta Združenih narodov. Obisk pa ni minil brez kritik in zbadanja prve dame parlamenta. Spremljala jo je poslanka Mojca Šetinc Pašek, ki je na uradnem obisku presenetila s strganimi kavbojkami.

Tokrat ni bila v ospredju njena oprava, ampak njene izjave. Največ kritik je bila deležna zaradi izjave, da bi se lahko Slovenija zgledovala po Ruandi pri uresničevanju pravic žensk.

Nekdanji minister za izobraževanje Jernej Pikalo je bil nad omenjenim zgrožen. Kot je zapisal na tviterju, je takšna izjava brez takta in zgodovinskega spomina, saj je to posledica genocida, v katerem so pobili večino moških. Predsednica mu ni ostala dolžna in mu je zabrusila: »Sram me je namesto vas.« Ob tem pa pojasnila, da so ženske kvote v tamkajšnjem parlamentu zagotovljene z ustavo.