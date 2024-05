Urška Klakočar Zupančič močno razkurjena: njen bivši sodelavec je zlorabil njeno ime

»Moja fotografija je bila zlorabljena za promocijo politične stranke, ki je ne podpiram. Sem in ostajam članica Svobode. Ostro obsojam tovrstno manipulacijo, ki zavaja javnost in škodi mojemu ugledu in ugledu Svobode. Zahtevam takojšnjo odstranitev moje fotografije,« je na facebooku zapisala predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič.

Razjezila jo je objava njenega nekdanjega sodelavca in člana Gibanja Svoboda Andraža Osima, ki je objavil fotografijo predsednice DZ; na njej je v družbi podpredsednice stranke Zelenih Slovenije Nade Pavšer in kandidatke Zelenih v Evropski parlament Valerije Korošec. Ob tem so vse dame oblečene v zeleno.

»Tudi Urška je zelena. Voli modro, voli zeleno pod številko 8,« je ob fotografiji zapisal Osim in tako po besedah Klakočar Zupančičeve manipuliral z javnostjo.

Kot kaže, je njene besede po odstranitvi objave Osim vzel resno in fotografijo izbrisal, saj je ni več mogoče najti na facebooku.

Andraž Osim sicer prihaja iz Maribora in se je pred zadnjimi parlamentarnimi volitvami pridružil Gibanju Svoboda. Zadnja pol leta je bil tudi svetovalec predsednice državnega zbora, a se je moral marca iz stranke posloviti.