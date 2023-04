Urška Klakočar Zupančič delila osebni zapis: Žal mi je ...

»Žal mi je, da so slovenski mediji moj obisk spremenili v cirkus, v katerem sta bila prikazana predvsem neverjetno podcenjujoč odnos do obeh držav in očitno neznanje o dimenzijah parlamentarne diplomacije. Še bolj mi je žal, da se nekateri spletni mediji in njihovi komentatorji do ljudi v Afriki obnašajo izjemno nespoštljivo, celo rasistično, brez zavedanja, da smo za njihove bolečine ter počasen pravni, politični in gospodarski razvoj krivi tudi mi, Evropejci, bivši kolonizatorji afriških dežel. Tudi ljudje v Afriki so ljudje in tudi ljudje v Afriki si želijo biti slišani, upoštevani, predvsem pa si želijo povezovanja z ostalim svetom, gospodarske izmenjave, sodelovanja pri boju proti podnebnim spremembam in solidarnosti. In nobena od afriških držav ni politično nepomembna,« je na osebnem profilu na facebooku zapisala predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič po obisku Afrike.

Kot ocenjuje, sta za njo uspešna obiska v Ugandi in Ruandi, kamor sta jo uradno povabili predsednici parlamentov, ugandska Anita Annet Among in ruandska Donatille Mukabalisa. Dodala je, da ima Slovenija zagotovljena oba glasova za nestalno članstvo v Varnostnem svetu OZN, zunanja ministra obeh držav se bosta udeležila afriških dni, ki bodo 20. in 21. aprila na Brdu pri Kranju, ruandski predsednik Paul Kagame pa je izrazil željo, da bi obiskal Slovenijo, o čemer je že obvestila našo predsednico Natašo Pirc Musar.

Osebje želelo, da šimpanzinja nosi ime po posvojiteljici

Veliko pozornosti je pritegnila tudi novica, da je Klakočar Zupančičeva v ugandskem centru za učenje in rehabilitacijo divjih živali Entebbe simbolično posvojila osirotelo šimpanzinjo in ji nadela ime Urška. »Darovala sem iz svojih lastnih sredstev. Osebje v centru je želelo, da šimpanzinja nosi ime po posvojiteljici. Obvezala sem se, da bom centru, ki živali po rehabilitaciji vrača v naravo, mesečno nakazovala, kolikor bom lahko. Kdor ima s tem, da jaz v življenju pač to počnem – darujem nevladnim organizacijam, problem, naj ta problem kar ima. Vedno se bom trudila za boljši svet in noben zlobni jezik me pri tem ne bo ustavil,« je poudarila.

Pojasnila je še, da sta stroške njene namestitve nosili državi gostiteljici, pri čemer je Uganda krila tudi stroške za šest oseb, ki so jo spremljale na uradnem obisku. »Letalske karte so bile okoli 1600 evrov,« je še zapisala in dodala, da bodo novinarji celotni izračun stroškov prejeli od državnega zbora.

Njen celotni zapis si lahko preberete tukaj: