So pristojni center za socialno delo (CSD) in organi pregona v primeru družine Roka Hrena iz Ljubljane res storili vse, da bi jo zaščitili pred domnevno nasilnim Aleksandrom Š.? Po prepričanju Roka in njegovega odvetnika Mihe Kuniča ne dovolj. Še več. Povzročili naj bi ji dodatno škodo in ogrozili zdravje in življenje Rokove hčerke. Hrenova partnerica Urša R. P. je bila prej v zvezi z Aleksandrom in je obiskala CSD, ko naj bi jo ta napadel. V centru je, tako odvetnik Kunič, socialna delavka Ramza K. z Uršo R. P. »opravila dalj časa trajajoč in zelo neprijeten razgovor, zaradi katerega je v ro...