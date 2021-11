Urili so se za delo z motorko (FOTO)

Glede na to, da smo vedno pogosteje priča različnim vremenskim in drugim elementarnim nesrečam, seveda so zraven tudi takšni in drugačni požari, je jasno, da morajo biti tudi gasilci pripravljeni na različne izzive. Zato ne preseneča, da za pogumne fante in dekleta, gasilce in gasilke iz vse Slovenije, pogosto pripravljajo različna izobraževanja, urjenja in usposabljanja.

Vse več je takih pojavov, zato je izobraževanje gasilcev nujno.

Tako je gasilska šola v Izobraževalnem centru zaščite in reševanja na Igu pred kratkim izvedla tri pilotska urjenja na temo tehnike dela z motorno žago v nevarnih okoliščinah. Urjenje je bilo namenjeno poklicnim gasilcem, ki imajo opravljeno osnovno usposabljanje za tehnike dela z motorno žago. Cilj je bil obnoviti in izpopolniti znanje gasilcev za tehnike dela z motorno žago v nevarnih okoliščinah – tehnike prežagovanja napetih lesnih vlaken hloda na simulatorju napetosti hlodovine.

Udeleženci so se urili tudi za uporabo motorne rezalke – rezanje betonskih elementov in rezanje strešnih panelov na višini. Pri urjenju je bil uporabljen simulator napetosti hlodovine. Za pomoč pri manipulaciji s hlodovino pa je bilo že uporabljeno hidravlično dvigalo novega tehnično-reševalnega vozila TRV-D, ki so ga v izobraževalnem centru prevzeli pred nedavnim.

Preizkusili so tudi hidravlično dvigalo na novem vozilu.