Navkljub vsem erupcijam in pretresom, ki jih slovensko zdravstvo doživlja zadnje dneve in leta, se nekatere zadeve le premikajo naprej – dasiravno rade zastanejo prav za vsakim ovinkom. Zadnji zastoj po odstopu zdravstvenega ministra pomeni tudi (poletni) zastoj za številne zdravstvene projekte. Med njimi je za številne lokalne skupnosti po Sloveniji sila pomembna vzpostavitev satelitskih urgentnih centrov (SUC) v večjih krajih, ki nimajo klasične nujne medicinske pomoči (NMP) oziroma urgence. Na SUC bi zdravnik in (triažna) medicinska sestra izvajala predbolnišnično obravnavo; kako bo vse pod...