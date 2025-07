Urgenca z motociklom: blejski reševalci še hitreje do poškodovancev

Urgentna medicina je področje, kjer štejejo sekunde in lahko odločajo tudi o življenju. Zato se je ekipa nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Bled razveselila donacije v višini 22.000 evrov, ki sta jo prispevala BMW Slovenija in fundacija Karl Monz. Z njeno pomočjo so kupili namenski reševalni motocikel znamke BMW in se včeraj pridružili Ljubljani, Mariboru in Kopru, kjer že vrsto let uspešno uporabljajo motocikle pri reševanju.

»Z novim reševalnim motorjem BMW F 900 GS bodo reševalci Zdravstvenega doma Bled hitreje in lažje reševali življenja prebivalcev in turistov na območju občin Bled, Bohinj, Gorje in Radovljica,« je ob svečanem prevzemu ključa motocikla iz rok generalnega direktorja BMW Slovenija Aleša Suhorepca med drugim povedala direktorica OE Zdravstveni dom Bled Lidija Pretnar Pristov, dr. med.

Direktorica ZD Bled je na slovesnosti opozorila na pomembno težavo njihovega zdravstvenega doma med visoko turistično sezono: »Bled ima približno 10.000 prebivalcev, turistične zmogljivosti pa presegajo 10.000 ležišč, zato so naše zdravstvene ekipe med turistično sezono dodatno obremenjene tudi za več kot 100 odstotkov.«

Želeli bi si tudi odprtja turistične ambulante in dodatno reševalno vozilo v Bohinju.

Število zaposlenih namreč temelji na številu stalnih prebivalcev krajev, ki jih zdravstveni dom pokriva, in ne upošteva prihoda turistov. »Tudi novi reševalni motocikel ni prinesel dodatnih zaposlitev, ampak so se v ta namen dodatno izobrazili naši štirje reševalci,« je še povedala in ob tej priložnosti ponovno apelirala tako na lokalne kot državne odločevalce, da bi zdravstvenemu domu omogočili, da se kadrovsko okrepi. »Želeli bi si tudi odprtja turistične ambulante in dodatno reševalno vozilo v Bohinju,« je sklenila.

Vodja reševalne postaje Mitja Kosič, tudi eden od štirih blejskih reševalcev motoristov, je povedal, da njihovi reševalci pokrivajo 640 kvadratnih kilometrov veliko območje, ki obsega 98 naselij. »Izvedemo okoli 1900 nujnih intervencij na leto, pri čemer se vsak dan srečujemo z zastoji v prometu, ki podaljšajo čas našega prihoda. Zato smo reševalnega motocikla zelo veseli, saj se bomo z njim enostavno prebili skozi zastoj in prispeli na pomoč tudi več minut prej kot z reševalnim vozilom. Poleg tega bo motocikel lahko enostavno prišel na morebitne intervencije na sprehajalni poti ob jezeru, kamor je bil dostop z avtomobilom pogosto nemogoč,« je Kosič izpostavil glavne prednosti reševanja z motociklom v njihovih krajih.