Uresničili so ogromno želja

Pandemija v letu 2019 je dala nov zalet digitalizaciji in spletni trgovini, kjer so se napovedi za Evropo povečale na 20 milijard paketov.

Na skoraj podvojeno količino pošiljk uporabnikov so se v Pošti Slovenije dobro pripravili s kadrovskimi, organizacijskimi in drugimi ukrepi. Z dodatnim vključevanjem več študentov in pogodbenih izvajalcev za dostavo, z uvajanjem dodatnih izmen, stalnim obveščanjem strank o pravočasnih spletnih nakupih in oddajah pošiljk jim je uspelo zagotoviti dostavo pošiljk znotraj predpisanih rokov dostave. Večina pošiljk je tako prepeljanih že naslednji dan po oddaji.

Za pravočasno dostavo pošiljk so sprejeli številne korake in tako zagotovili, da vsa darila že čakajo, da najdejo svoje mesto pod božičnim drevescem.

Naročnik oglasne vsebine je Pošta Slovenije