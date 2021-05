Urbanijo kazensko ovadili zaradi zlorabe položaja

Pravna mreža za varstvo demokracije je na ljubljansko tožilstvo zaradi nespoštovanja zakonskih obveznosti do STA kazensko ovadila direktorja direktorja Urada Vlade RS za komuniciranje (Ukom)V izjavi za javnost so zapisali, bodo v sodelovanju z Odvetniško družbo Pirc Musar & Lemut Strle ovadbo vložili zaradi suma storitve kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic. Očitajo mu, »da je kot uradna oseba in javni uslužbenec zlorabil svoj uradni položaj in prestopil meje svojih uradnih pravic s tem, ko je od Slovenske tiskovne agencije (STA) od oktobra 2020 večkrat zahteval poslovno dokumentacijo, čeprav bi dostop do te dokumentacije imela lahko le Vlada RS, ki po Zakonu o Slovenski tiskovni agenciji v imenu Republike Slovenije izvaja pravice ustanovitelja. Pooblastila za prenos družbeniških upravičenj z Vlade RS na Ukom slednji nikoli ni izkazal.«Prav tako naj bi Urbanija, upoštevajoč vsebino zahtevane dokumentacije, posegel v avtonomijo in uredniško neodvisnost STA, kar je tako v nasprotju z Zakonom o Slovenski tiskovni agenciji kot tudi z Zakonom o medijih.Ovadba Urbaniji očita tudi, da je kaznivo dejanje storil z direktnim naklepom, saj je ob nedvoumni zakonski podlagi, ki mu določa uradne dolžnosti, glede na položaj, ki ga zaseda, brez dvoma vedel, da je njegovo dejanje protipravno, kljub temu pa ga je hotel storiti, saj je oškodovanki iz maščevanja ter želje po politični in ideološki podrejenosti želel onemogočiti opravljanje njene javne službe.STA že 138 dni opravlja javno službo brez plačila države, ki ji ga sicer zagotavljata zakon o STA in sedmi protikoronski zakon. Da bi agenciji pomagali premostiti finančne težave, je Društvo novinarjev Slovenije skupaj s prijatelji STA 3. maja zagnalo donacijsko kampanjo Za obSTAnek. Takšno protipravno stanje je nujno prekiniti in raziskati naznanjena kazniva dejanja ter zoper osumljenca vložiti obtožni predlog, so še zapisali pri pravni mreži.