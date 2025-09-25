Urbanija mora plačati Veselinoviču: »To je za vse grdobije, ki sem jih bral o sebi!«

SODIŠČE ODLOČILO

Nekdanji šef Ukoma je nekdanjemu direktorju STA očital, da je odpustil umirajočega.

»Odločitev sodišča, ki je ocenilo, da objava žaljivih in skrajno neokusnih tvitov Urbanije o meni in žal pokojnem Borutu Mešku pomeni poseg v osebnostne pravice in razžalitev mojega dobrega imena in časti, je hommage za vse neresnične grdobije, ki sem jih bral o sebi ne le sam, ampak širša javnost. Tega si šef takratnega Ukoma enostavno ne bi smel dovoliti. Zato, da bi vse skupaj ne šlo v pozabo, pa bom odškodnino po prejetju namenil Društvu Spominčica,« nam je nekdanji direktor Slovenske tiskovne agencije (STA) Bojan Veselinovič povedal o odločitvi ljubljanskega okrajnega sodišča, da mu mora ...