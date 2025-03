Uradno mimo urgence ne gre?! V UKC Maribor življenjsko ogrožena pacienta sprejeli kar iz reševalnega vozila

Poročali smo že, da so imele v začetku tedna urgentne službe na Štajerskem polne roke dela. Zdravstveni delavci naj bi bili zgarani, izčrpani, pacienti pa neučakani ... Tako nam je predstojnica urgentnega centra ptujske bolnišnice Simona Kalšek, potrdila, da so obremenitve velike, a »Smo pa zaenkrat še vse bolnike, ki so potrebovali sprejem, tudi sprejeli,«.

Mariborska urgenca: že zjutraj zastoj bolnikov, ki so potrebovali hospitalizacijo

Še hujša situacija naj bi bila na urgenci Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor, reševalna vozila so v koloni čakala pred vrati urgentnega centra. Za pojasnila smo se obrnili na Urgentni center UKC Maribor, kjer so nam potrdili, da je v ponedeljek ponovno prišlo do izrednega dogodka popolne fizične zasedenosti vseh opazovalnih mest. Zaradi velikega števila bolnikov z respiratornimi obolenji, ki so potrebovali hospitalizacijo, je ob polno zasedenih oddelkih UKC Maribor že zjutraj prišlo do zastoja bolnikov, ki so potrebovali hospitalizacijo, vendar so na prosto posteljo morali čakati v Urgentnem centru. »Kontaktirana je bila tudi Splošna bolnišnica Ptuj, kjer pa niso mogli sprejeti naših bolnikov,« so dodali.

Na prejšnjih sestankih z dispečersko službo zdravstva in Ministrstvom za zdravje smo prejeli informacijo, da institut preusmeritve mimo Urgentnega centra formalno ne obstaja. Zato so tekom popoldneva reševalna vozila za predajo bolnikov v Urgentni center morala čakati pred centrom.

Tekom dneva je bilo v Urgentni center pripeljanih ali prispelih večje število bolnikov, zato so bile kmalu po opoldnevu fizično popolnoma zasedene vse posteljne kapacitete v Urgentnem centru, oziroma vseh 37 opazovalnih postelj. Obveščen je bil dispečerski center zdravstva, s prošnjo po preusmeritvi, v kolikor je to možno, oziroma opozorilom, da bodo za sprejem v Urgentni center reševalna vozila morebiti morala počakati pred centrom. Obveščene so bile enote Nujne medicinske pomoči (NMP) v regiji ob tem pa so jim posredovali kriterije, pod katerimi bodo neposredno življenjsko ogroženi pacienti sprejeti iz reševalnega vozila neposredno v reanimacijski prostor Urgentni center UKC Maribor.

Uradno: preusmeritev mimo Urgentnega centra ne obstaja

»Na prejšnjih sestankih z dispečersko službo zdravstva in Ministrstvom za zdravje smo prejeli informacijo, da institut preusmeritve mimo Urgentnega centra formalno ne obstaja. Zato so tekom popoldneva reševalna vozila za predajo bolnikov v Urgentni center morala čakati pred centrom. Dva neposredno življenjsko ogrožena pacienta sta bila sprejeta neposredno iz reševalnega vozila v reanimacijski prostor,« so pojasnili.

Znotraj UKC Maribor so se dogovorili glede sprejemov na oddelke in iskali rešitve tudi za naprej, v kolikor bi se zasedenost nadaljevala. »Prebivalcem naše regije sporočamo, da smo v Urgentnem centru UKC Maribor vedno pripravljeni pomagati življenjsko ogroženim, paciente, ki pa bodo po triaži prepoznani kot manj ogroženi, pa prosimo za razumevanje ob čakanju na pregled,« so še zagotovili na UKC Maribor.