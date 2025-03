Uprava za varno hrano prepovedala premike uvoženega goveda iz Madžarske

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je pretekli konec tedna zaradi izbruha parkljevke in slinavke na Madžarskem izvedla nadzor na vseh gospodarstvih v Sloveniji, ki so v zadnjem času prejela govedo z Madžarske. Kliničnih znakov bolezni inšpekcija ni odkrila, je pa do izteka inkubacijske dobe prepovedala premike teh živali.

Na Madžarskem so pretekli teden prvič po 50 letih potrdili izbruh parkljevke in slinavke – zelo nalezljive bolezni, ki za ljudi ni nevarna, povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Madžarske oblasti so po potrditvi bolezni v četrtek sprejele ukrepe za pokončanje prizadetih živali na govedorejski farmi in vzpostavitev območij z omejitvami ter prepoved premikov dovzetnih živali in proizvodov s teh območij.

Na izbruh bolezni na severozahodu Madžarske so se odzvali tudi slovenski pristojni organi. Tako je uprava za varno hrano takoj po prejemu informacije o izbruhu bolezni na Madžarskem pridobila podatke o premikih živali z Madžarske v Slovenijo, in sicer iz sistema za najavo, sledenje, uradni nadzor in potrjevanje uvoznih pošiljk (sistem Traces), so danes sporočili iz uprave.

Izvedli nadzor

Kot so ugotovili, je v Slovenijo v zadnjem mesecu prispelo več pošiljk živali, ki bi lahko predstavljale tveganje za vnos bolezni, zato so izvedli nadzor na vseh gospodarstvih, ki so prejela te živali. Opravili so klinični pregled živali, pri čemer kliničnih znakov slinavke in parkljevke zaenkrat niso odkrili, so pa inšpektorji na zadevnih gospodarstvih odredili prepoved premikov živali do izteka inkubacijske dobe bolezni, to je za 14 dni.

Kot so še zapisali v upravi, so madžarske oblasti z laboratorijskimi preiskavami potrdile, da gre za serotip O virusa slinavke in parkljevke, ki ni soroden virusu, ki je bil potrjen pri nedavnem izbruhu bolezni v Nemčiji. Vzorce so za nadaljnje preiskave poslali tudi v evropski referenčni laboratorij za omenjeno bolezen.

V Nemčiji so bolezen odkrili januarja na farmi vodnih bivolov v bližini Berlina, kar je bil prvi izbruh te bolezni v EU po letu 2011.

Uprava za varno hrano je imetnike živali danes znova pozvala k doslednemu izvajanju splošnih biovarnostnih ukrepov, kot so čista oblačila v hlevu, karantena, čiščenje in razkuževanje prevoznih sredstev, preprečevanje dostopa v hlev zunanjim osebam in podobno. Kot poudarjajo pristojni, so ti ukrepi ključni za preprečevanje vnosa bolezni, tako v državo kot v rejo.

Rejci naj bodo pozorni tudi na zdravstveno stanje živali, o morebitnih sumih bolezni pa naj takoj obvestijo veterinarja.