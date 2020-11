Uporabniki, ki poslujejo digitalno, so bolj zadovoljni kupci

FOTO: Energija Plus

FOTO: Energija Plus

Brez digitalizacije si procesov danes uspešnega poslovanja ne moremo več zamisliti. V času epidemije koronavirusa ugotavljamo, da je digitalizacija poslovnih procesov še kako pomembna za poslovanje v neobičajnih razmerah.Čeprav je bilo mnogo storitvenih podjetij še nedolgo prepričanih, da so večino delovanja preselili na splet, se je v zadnjih mesecih izkazalo, da je še veliko priložnosti za izboljšave. Podjetja so začela kar najbolj uporabljati digitalne oblike poslovanja, s katerimi so svojim strankam oz. kupcem omogočila komunikacijo »na daljavo«. Skoraj čez noč smo ugotovili, da lahko posamezne procese še bolj poenostavimo, približamo našim poslovnim partnerjem in delujemo od doma. S tem trenutno največ prispevamo k preprečevanju okužbe z virusom in sočasno tkemo nove, neposredne vezi s poslovnimi partnerji.Tudi v Energiji plus se pri prodaji energentov in storitev srečujemo z mnogimi izzivi, ki so zaradi hitrih sprememb postali del vsakdana. Področje digitalnega poslovanja, ki mu v zadnjem času namenjamo veliko pozornosti, je prav gotovo eno od njih. Ugotavljamo, da kupci želijo vedno več aktivnosti izvajati po digitalnih kanalih, s pomočjo digitalnih orodij. Temu sledimo v našem podjetju in kupcem ponujamo različne rešitve za enostavnejšo komunikacijo, reševanje težav in vpogled v preteklo in trenutno stanje pogodbenih obveznosti.Z uporabo sistema za merjenje in nadzor porabe, ki je ena izmed digitalnih rešitev Energije plus, lahko kupci v vsakem trenutku vidijo, koliko energije porabijo, in z nekaterimi ukrepi zmanjšajo porabo ter dodatno privarčujejo.Že nekaj časa smo edini dobavitelj, ki kupcem omogoča »pogovor v živo« na naši spletni strani www.energijaplus.si , t. i. klepet (chat). S tovrstnim načinom hitro in enostavno zagotavljamo informacije o aktualnih akcijah, posebnih ponudbah, informacije, povezane z izvajanjem pogodbe, različne podatke o merilnem mestu … Z uporabo klepeta prihranite veliko dragocenega časa, saj ni treba čakati na prostega operaterja v klicnem centru oz. na odgovor po klasični ali elektronski pošti.Že pred nekaj leti smo razvili spletno aplikacijoin mobilno aplikacijo, ki kupcem omogočata vrsto funkcionalnosti: spremljanje porabe energentov, vnos stanja števca za obračun po dejanski porabi, vpogled v tehnične podatke o merilnem mestu, pregledovanje računov in plačil zanje …Število uporabnikov iz leta v leto narašča, kar potrjuje dejstvo, da si ljudje želijo vse več stvari reševati na daljavo, v času, ko njim najbolj ustreza. Prav tako kupcem na naši spletni strani www.energijaplus.si ponujamo možnost sklenitve pogodbe ali zamenjave paketa električne energije in zemeljskega plina. Spletna stran je prilagojena mobilnim napravam.Na e-sporočila in Messenger sporočila ažurno odgovarjamo, saj se zavedamo, da kupci želijo povratne informacije v najkrajšem možnem času.Za kupce, ki modernih komunikacijskih poti ne uporabljajo, smo dosegljivi vsak delavnik v klicnem centru. V primeru večjih čakalnih vrst klice vračamo.Z digitalizacijo želimo učinkovito izrabiti množico podatkov in nove priložnosti, ki jih ustvarja digitalno okolje. Tako kupci hitreje in enostavneje pridejo do informacij in najdejo primerno rešitev za svoje potrebe.