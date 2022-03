Upor novinarjev na RTVS: Dovolj imamo šikaniranja in pritiskov

Novinarji RTVS so danes javno izrazili nasprotovanje vse slabšim pogojem dela, šikaniranju in vse več pritiskom, ki jih doživljajo. Novinarji na Televiziji Slovenija (TVS) zahtevajo popolno uredniško in novinarsko avtonomijo. Znova so izrazili tudi nezadovoljstvo zaradi imenovanja Jadranke Rebernik za odgovorno urednico informativnega programa TVS.

Zavračajo pritiske in škodoželjne kritike, saj njihovi pisci namenoma sprevračajo pomen nekaterih komentarjev. Pričakujejo pa tudi, da o morebitnih spremembah programa odloča le Radiotelevizija Slovenija (RTVS), pri čemer te odločitve ne smejo biti na pobudo ali v korist političnih strank ali vplivnežev, je pozval Saša Krajnc s TVS.

Prenosi oddaj in shodov presenečajo zaposlene

Prvi program TVS je po njegovih besedah vse bolj osiromašen, spored ne drži, odločitve o prenosih oddaj in shodov pa ne presenečajo le javnosti, ampak tudi zaposlene. Začetek napovedanih novosti v informativnem programu na drugem sporedu TVS je znova zamaknjen, čeprav je bil predviden že takoj po zimskih olimpijskih igrah konec februarja, je spomnil.

Programski svet javnega zavoda pozivajo, da svoje delo opravlja neodvisno in nepristransko. Pričakujejo pa tudi, da se bodo vse politične stranke vzdržale poskusa vmešavanja v delo RTVS, saj ta ni v službi politike, ampak javnosti.

Novinarji podprli protikandidata Rebernikove

Novinar informativnega programa javne televizije Igor E. Bergant je spomnil, da je generalni direktor RTVS Andrej Grah Whatmough v petek za odgovorno urednico informativnega programa TVS imenoval dotedanjo v. d. odgovorne urednice tega programa Jadranko Rebernik, čeprav so novinarji s prepričljivo večino podprli njenega protikandidata Mitjo Preka.

Če se bo Prek strinjal, bodo izpeljali postopek, v katerem se bo programski svet opredelil do njega kot kandidata. Zakon o RTVS jim to namreč omogoča. Ustrezne dokumente so na svet že poslali, je zagotovil.