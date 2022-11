Upokojeni policisti podirali keglje

November je čas, ko upokojenci najraje sodelujejo na športnih dogodkih, ki potekajo v notranjih ogrevanih prostorih. Tako so se odločili za bovling, ki je skoraj po vsem svetu znana in uveljavljena igra. Lahko je oblika rekreacije, lahko pa je tudi zelo resen šport. Potrebujemo le stezo, posebne čevlje in kroglo in že smo pripravljeni za igro. Zato je Klub upokojenih delavcev Ministrstva za notranje zadeve Maksa Perca Maribor organiziral tovrstni dogodek.

Zbralo se je 13 ekip, od tega pet še aktivnih in osem ekip že upokojenih delavcev policije. Po jutranjem pozdravnem nagovoru predsednika kluba Mirka Ploja so keglji začeli padati.

Srečanje aktivnih policistov in njihovih nekdanjih sodelavcev je potekalo v prijetnem vzdušju. Ob igri so se zbrani sprostili in zabavali. Čeprav je šlo za tekmovanje, so se medsebojno podpirali in hkrati navijali. Ob tem so se naučili tudi, kako s skupnimi močmi, torej ekipno, doseči čim boljši rezultat. To je v prvi vrsti pomembno za odgovorno službo še aktivnih delavcev policije, vsekakor pa športno udejstvovanje pripomore tudi k boljšemu zdravju.

Čeprav krogla ni vedno sledila željam in cilju tekmovalke oziroma tekmovalca, so bili z igro in rezultati zadovoljni.

Po končanem tekmovanju so razglasili prve tri ekipe v moški in ženski konkurenci ter posameznike z največ podrtimi keglji. O pomenu takšnih skupnih dogodkov aktivnih in upokojenih delavcev policije ter druženju je spregovoril direktor Policijske uprave Maribor Donald Rus. Podelili so tudi medalje najboljšim ekipam.

Na tem ne tako zahtevnem in napornem športnem dogodku so lahko udeleženci med seboj tudi poklepetali in obudili kakšen spomin.