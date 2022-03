Upokojeni policisti igrali šnops

Policijsko veteransko društvo (PVD) Sever za Pomurje, ki deluje v okviru Zveze društev (ZPVD) Sever Slovenije, združuje pripadnike organov za notranje zadeve Republike Slovenije in prostovoljce, ki so sodelovali z organi za notranje zadeve pri aktivnostih za zaščito demokratičnih procesov v Sloveniji ali pa so s svojimi aktivnostmi sodelovali v vojni za osamosvojitev Republike Slovenije.

Posamezna društva organizirajo vrsto dejavnosti, ki so v interesu članstva.

V ZPVD Sever, ki je bila ustanovljena leta 1994 kot enovito društvo za območje vse države, je povezanih 12 policijskih veteranskih društev Sever, ki pokrivajo celoten teritorij Slovenije in vključujejo prek 6500 članov. Posamezna društva organizirajo spominske slovesnosti, postavljanje spominskih znamenj, proslave, družabna srečanja, izlete, druženja, športne, rekreativne in druge prireditve, ki so v interesu članstva.

PVD Sever za Pomurje je v vaško-gasilskem domu v Rakičanu pri Murski Soboti organiziralo 3. turnir v kartanju šnopsa. Sodelovalo je kar 40 udeležencev iz različnih veteranskih in domoljubnih društev, predsednik ZPVD Sever dr. Tomaž Čas je ob podelitvi pokalov prvim trem podelil tudi svojo knjigo s posvetilom. Tekmovanje je potekalo v štirih izločitvenih krogih in na koncu se je pomerilo pet tekmovalcev. Zmagal je Milan Niderl (Gederovci), drugi je bil Tibor Konye, tretji pa Anton Pleteršnik (oba Murska Sobota).