Upokojenec slika in še poje

Po poklicu je 75-letni Ciril Kraigher iz Zasipa pri Bledu oblikovalec, po duši pa vsestranski umetnik, zato ne preseneča njegovo barvito delovanje na področju kulture, likovne in glasbene umetnosti. Leta 1971 je prevzel predsedovanje KUD Zasip, bil je ustanovitelj pevskega zbora Zasip, leta 1984 pa soustanovitelj Okteta LIP Bled, njegov aktivni član pa je še danes.

Leta 1972 je bil pobudnik in soustanovitelj slikarske skupine Likor pri Zvezi kulturnih organizacij v občini Radovljica, deset let je bil tudi njen predsednik. Leta 1992 je bil tudi med soustanovitelji Triglavske likovne galerije, ki jo zdaj že 19 let tudi vodi. Sodeloval je še na mnogih skupinskih razstavah v okviru občine, okrajev in na republiški ravni.

Cirilova krajina je bila in ostaja oblikovno realistična. V letih od 1971 do 1985 je ustvaril predvsem vrsto grafičnih risb in opremil kar več pesniških zbirk. Moč grafičnega izražanja je bila v tem obdobju najmočnejša, slikarstvo pa je bilo izraženo v akvarelni in pastelni tehniki. Nastalo je tudi nekaj portretov in številna tihožitja. Njegovo ustvarjanje kritiki opisujejo kot čustveno obarvano stvarnost, kjer se otipljivost teles spreminja v bogastvo barv.

Podrobnosti se zlivajo v večje barvne ploskve, obrisi pa so ponekod podkrepljeni z risbo. Ciril je prejemnik številnih občinskih, republiških priznanj in pohval. Sodeloval je tudi na 6. mednarodnem slikarskem Extemporu Bled 2021, kjer je za svoje likovno delo prejel priznanje za prosto temo vas Bodešče. Tam ustvarjena slikarska dela so bila na ogled v Festivalni dvorani na Bledu.