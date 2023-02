Poglejte, kako upokojenci učijo vrtičkarje fiziko (FOTO)

Festival medgeneracijskega učenja, ki so ga pripravili na Jesenicah, je zaznamoval živahen vrvež, kajti v dvorani Kolpern so se nekaj prijetnih ur družili upokojenci, otroci iz bližnjega vrtca, učenci Osnovne šole Poldeta Stražišarja, dijaki jeseniške srednje vzgojiteljske šole in še kdo. Otroci so občudovali in spraševali starejše, ki se na jesen življenja ukvarjajo z različnimi hobiji, ti pa so jim rade volje povedali kaj zanimivega.

Slovenija, Estonija, Ciper, Hrvaška

Majda Kuraš pod okriljem Društva upokojencev Jesenice obiskuje tečaje ročnih del.

Festival je potekal pod okriljem evropskega projekta Most do medkulturnega učenja in ustvarjanja. »Cilj tega projekta je izboljšati kakovost medgeneracijskega sodelovanja med najstarejšo in najmlajšo generacijo – upokojenci in predšolskimi otroki,« je pojasnila direktorica Ljudske univerze Jesenice Majda Suljanović Hodžić. Poleg ljudske univerze so se projektu pridružili še Zasavska ljudska univerza in Vrtec Trbovlje ter projektni partnerji iz Estonije, s Cipra in Hrvaškega.

Med tistimi, ki so svoje delo, namenjeno povezovanju generacij, z veseljem pokazali javnosti, je bila Mojca Ahčin Rozman iz Podkorena. »Pred desetimi leti sem pustila službo v hotelu in se posvetila tistemu, kar rada delam, torej ustvarjanju. Zdaj sem mentorica različnih krožkov na ljudski univerzi, vodim podjetniške krožke na šolah ter skrbim za kreativne delavnice za otroke, ki potekajo v različnih knjižnicah na Zgornjem Gorenjskem,« je pojasnila, preden je obiskovalcem festivala, ki so že vztrajno čakali pri njeni stojnici, pokazala, kako narediti prve korake v svet akvarela.

Na festivalu medgeneracijskega učenja so svoje delo predstavili še člani društva Ozara, tu pa so bili tudi predstavniki jeseniškega društva upokojencev. Majda Kuraš, ki v sklopu društva zadnje tri leta strastno sodeluje v krožku ročnih del, je pojasnila: »Približno deset nas upokojenk nas je trenutno v krožku. Kvačkamo in pletemo različne izdelke, pretežno namenjene najmlajši generaciji.«

Povezovanje generacij je bilo mednarodno.

In teh, namenjenih najmlajšim Jeseničanom, je bilo na razstavni mizici kar precej, saj so bili tu tako copatki za novorojenčke kot tudi majcena pletena oblačila, ki jih lahko nosijo le otroške lutke. Upokojenke so še rade volje pojasnile, kako je medgeneracijsko sodelovanje videti v praksi: one spletejo oblačilca, nato jih razstavijo v vrtcu in tam po razstavi tudi pustijo, da jih vrtčevski otroci lahko uporabljajo med igralnimi uricami.

Verižni eksperiment

Direktorica Ljudske univerze Jesenice Majda Suljanović Hodžić.

Še nekaj zanimivega smo ujeli: ste vedeli, da ima Društvo upokojencev Jesenice tudi krožek ročnih del, v katerem sodelujejo moški? In če mislite, da tudi oni pletejo, kvačkajo in podobno, se motite, kajti gospodje v zrelih letih se ukvarjajo z – verižnim eksperimentom! Torej: izdelujejo naprave, v katerih posamezne elemente sproža potujoča kroglica po načelu podiranja domin. Kroglica potuje po svoji poti, vmes podira elemente ter razkriva zgodbo, ki stoji za določenim verižnim eksperimentom.

»Že pred leti, ko je bilo svetovno leto fizike, smo se vprašali, kaj lahko naredimo za popularizacijo fizike. Začeli smo se ukvarjati z verižnimi eksperimenti oziroma s tem, kako lahko otrokom prek verižnega eksperimenta pojasnimo zakone fizike. Jeseniške šole so doslej že petkrat osvojile naslov državnih prvakov, leta 2017 pa smo, na pobudo Ljudske univerze Jesenice, verižni eksperiment prvič prikazali še otrokom v jeseniškim vrtcih. Kar me veseli, je to, da smo veliko otrok navdušili nad fiziko, tehniko in znanostjo, mnogi med njimi so se pozneje vpisali na tehnične šole,« je pojasnil začetnik niza verižnih eksperimentov v Sloveniji Stane Arh.

Stane Arh je upokojen fizik, ki obožuje verižne eksperimente.

Po izobrazbi je fizik, ki je sprva 30 let delal v industriji, pozneje pa se je kot profesor fizike preselil v šolske učilnice in ugotovil, da ga poučevanje izjemno veseli: »To so bila najboljša leta mojega življenja.« Zato je prenašanju znanja na nove generacije ostal zvest tudi v pokoju: »Sprva smo upokojenci v društvu razmišljali o tem, da bi izdelovali igrače za otroke, potem pa smo se odločili za prikaz verižnega eksperimenta in z njim širili znanje fizike med najmlajše.«

Prav to, deljenje in širjenje znanja, je bilo v ospredju nedavnega festivala, ki je na Jesenicah povezal staro in mlado.