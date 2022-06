Upokojenci razstavili dela

Društvo upokojencev Turnišče je ob dnevu ohranjanja kulturne dediščine na Polanščakovi domačiji v Turnišču pripravilo drugo občinsko razstavo. Aktivni so bili v sekciji za ročna dela Društva upokojencev Turnišče, Kulturnem društvu Rdeči zvonček Nedelica, Kulturnem društvu Anton Martin Slomšek Renkovci. Na odprtje razstave je prišla tudi podpredsednica Pomurske pokrajinske zveze društev Murska Sobota Miroslava Šömen.

Na razstavi se je med drugim s svojim grbom predstavila kvačkarica Terezija Sobočan iz Renkovcev, ki je kvačkala grb občine Turnišče za Guinnessovo knjigo rekordov. Kot je povedala ob odprtju razstave ročnih del predsednica Društva upokojencev Turnišče Danica Kocet, so se še posebno potrudili in razstavili od kvačkanih izdelkov, prtičkov, vezenih izdelkov, izdelkov iz ličja in šibja in drugih, ki so bili narejeni z dušo in srcem.

Delale so z navdušenjem, gledale z občudovanjem.

Predsednica se je vsem sekcijam zahvalila za sodelovanje ter pridnost in marljivost. Izdelki so nastajali v raznih delavnicah in na domovih. Vsak razstavljavec si je lahko za razstavo izbral svojo temo in tehniko.

Prišle so še članice sekcije za ohranjanje kulturne dediščine iz Društva upokojencev Ljutomer z vodjo sekcije Danica Makoter, ki je Kocetovi podarila monografijo občine Ljutomer s posvetilom županje Olge Karba.

Prišli so tudi učenci Osnovne šole Turnišče, da bodo poslej bolj znali ceniti ročna dela naših prednikov. Vsak, ki si je ogledal razstavo, je spoznal kulturno bogastvo in se zavedel, da je za tak izdelek potrebnega veliko znanja, truda in časa.