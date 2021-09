Upokojenci, invalidi, vojni veterani, znano, kako do brezplačne vozovnice

Kje in kdaj oddati vlogo?

Potniški center LPP na Slovenski cesti 56 bo od 20. septembra do 8. oktobra 2021 odprt vsak delovnik od 7. do 19. ure. Poleg tega bo odprt tudi v soboto, 25. septembra, in 2. oktobra, od 7. do 13. ure. Od 9. oktobra dalje pa bo Potniški center LPP odprt med delovniki od 7. do 17. ure.



V izogib gneči v Potniškem centru bomo tistim upravičencem, ki že imajo terminsko kartico Urbana, omogočili, da vlogo za izdajo subvencionirane brezplačne vozovnice oddajo tudi na Tehničnih pregledih LPP, na Celovški cesti 160 (vhod s Ceste Ljubljanske brigade), vsak delovnik od 8. do 16. ure. Če upravičenec še nima terminske kartice Urbana, bo vlogo moral oddati v Potniškem centru LPP na Bavarskem dvoru.



Vsem upravičencem priporočajo, da na prodajno mesto prinesejo že izpolnjeno vlogo.

S 1. oktobrom bodo upokojenci, starejši od 65 let, imetniki Evropske kartice ugodnosti za invalide, vojni veterani in osebe, starejše od 65 let, če niso v delovnem razmerju, upravičeni do brezplačne vozovnice za vse mestne linije Ljubljanskega potniškega prometa (LPP). Prav tako bo brezplačen tudi javni mestni promet v Mariboru.Tistim upravičencem, ki že imajo vozovnico Slovenija rdeče barve, ki omogoča brezplačne vožnje na medkrajevnih avtobusih, se bo vozovnica za mestni promet na kartico zapisala avtomatsko ob prvi validaciji na avtobusu. To pomeni, da se od 1. oktobra dalje lahko neomejeno vozijo tudi na mestnih linijah LPP.Ostali upravičenci bodo najprej morali v Potniškem centru LPP oddati vlogo za izdajo subvencionirane vozovnice za brezplačen prevoz. Vlogo si natisnete tukaj Vlogo za brezplačno vozovnico najdete tudi na tem naslovu in velja za mariborski mestni potniški promet. Vlogi je treba vpisati ime in priimek, EMŠO, naslov stalnega in začasnega prebivališča, če ga oseba ima. Prav tako je treba obvezno označiti podatek o statusu upravičenca - upokojenec, oseba starejša od 65 let, imetnik evropske kartice ugodnosti za invalide ali vojni veteran - in pri slednjih dveh dopisati tudi številko kartice.Tisti, ki še nimajo terminske kartice Urbana, to lahko kupili za dva evra, nanjo pa se bo zapisala pravica do brezplačne vozovnice na mestnih linijah LPP.Uporabnikom, ki že imajo terminsko kartico Urbana, pa se bo pravica zapisala na obstoječo kartico. Če je bila obstoječa terminska kartica izdelana pred več kot štirimi leti, je potrebno izpolniti še obrazec za izdajo terminske kartice Urbana Potnikom, ki so kupili letno vozovnico, bodo sorazmerni del kupnine vrnili.Kljub brezplačnemu prevozu je vozovnica veljavna le, če jo uporabnik ob vsakem vstopu na avtobus validira. Če vozovnica ni validirana, je neveljavna in bo potnik s strani kontrolorja prvič na to opozorjen in jo bo moral validirati, drugič pa lahko sledi strožja sankcija. Upoštevati je namreč potrebno, da validacija omogoča tudi štetje potovanj.