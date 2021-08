Upokojenca že dva tedna spita na ulici

On je star 72 let, ona 62. In četudi sta si pokojnino krvavo zaslužila z delom, sta danes brezdomca. Tako lahko na kratko opišemo zgodbo Matjaža Mlakarja in Dajane Tekavec iz Ljubljane, ki že 14 dni podnevi tavata po prestolnici, zvečer pa na različnih mestih, tudi v podhodih, iščeta prostor za prenočevanje. Par, ki skupaj živi 22 let, se je na nas obrnil s prošnjo za pomoč. Njuna največja želja je, da bi našla nekoga, pri katerem bi lahko najela stanovanje in živela, kot se za normalnega človeka spodobi. Zares sta se znašla v stiski, saj nikakor ne moreta najti najemodajalca. Zdaj tavata po ...