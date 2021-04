Upokojena profesorica s kvačko

Miroslava s svojimi zajčki FOTO: Brigita Ptičar

Ni velike noči brez pirhov, okraskov, venčkov in zajčkov. Eni jih barvajo, drugi poslikavajo, tretji ustvarjajo vzorce celo z luknjanjem, nekateri jih oblečejo s prejico ali perlicami. Upokojena profesoricaiz Gaja pri Pragerskem pa ustvarja unikatne izdelke in se v duhu pripravlja na bližajoče se praznike. Naredi jih res veliko, ne vprašajte, koliko ur je bilo treba, preden so se rodili očarljivi izdelki, plod bujne domišljije.»Delo nam pride v kri,« nam pove Miroslava in že v roko vzame kvačko in garn, kot reče bombažni preji. Iz perlic, nitke in še nekaj drugih materialov zna izdelati čudovite izdelke, prtičke, cvetove, razne figurice, še posebno so lepi velikonočni zajčki. Izdelala je skupino zajčkov, ki se igrajo v travi, tudi skupino zajčkov, devet parov, ki predstavljajo folklorno skupino TD Breza, v kateri je bila mentorica, ter dva zajčka velikana, ki ju je pripravila za darilo svojima vnukomainKo pogledamo na njeno mizo, kar ne moremo verjeti, kaj vse nastaja pod njenimi pridnimi rokami. Za ves material pa pridno poskrbi mož, ki ji zna prinesti vse, kar je potrebno za izdelavo tako izjemnih izdelkov. Že večkrat je razstavljala na Pragerskem, Ptuju, tudi na Hrvaškem, sicer pa jih rada podari svojcem in prijateljem. Ne mine dan brez vzorca ali zajčka, ki se med prsti izriše na prtiček, ne manjka niti lepih pisanic, ki so obdane s perlicami. Čez njen palec je steklo že na stotine metrov tanke nitke, težko bi tudi prešteli, koliko perlic je že šlo med njenimi spretnimi prsti. Res ni vajena posedati brez dela.