Upanje za malega Miloša: sprejeli so ga na zdravljenje, odhaja v Ameriko

Deček Miloš, ki ima že od rojstva najhujšo obliko krute genetske bolezni bulozna epidermoliza, zaradi katere je njegova koža tako krhka in ranljiva kot metuljeva krila, je za svoj tretji rojstni dan dobil lepo darilo. Z Društva Viljem Julijan so sporočili, da so ga uspeli vključiti v študijo novega genskega zdravljenja za to bolezen, ki poteka v ZDA.

Velik del svojega kratkega življenja preživel po bolnišnicah. FOTO: Osebni arhiv

»Dečkovo bolezen povzroča mutacija v genu COL7A, ki je odgovoren za nastajanje beljakovine kolagena, ki daje koži njeno čvrstost. Zaradi pomanjkanja te beljakovine je Miloševa koža izjemno občutljiva, krhka in ranljiva. Po celotnem telesu mu tudi ves čas nastajajo krvave rane, med drugim tudi po ustih in v požiralniku, zaradi česar ima fantek težave tudi pri hranjenju in govorjenju,« pojasnjujejo v društvu.

Njegova bolezen zahteva 24-urno nego in prisotnost. Mama mu mehurje na koži prebada, da ne zrastejo še večji, ga povija in hrani.

Bolezen poleg ostalih hudih zapletov povzroča tudi, da se prsti na rokah in nogah zlepljajo oz. sprimejo skupaj, kar lahko ima težke posledice, med drugim nezmožnost uporabe prstov in njihovo izgubo ter tudi nezmožnost hoje oziroma invalidnost.

Miloš je velik del svojega življenja preživel po bolnišnicah. Za bulozno epidermolizo trenutno ni nobenega zdravljenja ali zdravila, bolezen je tudi doživljenjska, a genetsko zdravljenje v ZDA staršem daje nekaj upanja. »V Društvu Viljem Julijan smo na željo Miloševe mame Daliborke Bunić v okviru našega projekta Upanje za male borce stopili v iskanje možnosti zdravljenja te bolezni in smo pri tem kontaktirali številne raziskovalne skupine po svetu. Pri tem smo bili uspešni, saj smo uspeli najti klinično študijo na svetovno priznani univerzi Stanford v ZDA, kjer poteka raziskava posebne celične genske terapije za to bolezen. Raziskovalci iz Stanforda so Miloša sprejeli v študijo in fantek bo že v naslednjem tednu odpotoval v ZDA, kjer se bo začela prva stopnja v postopku zdravljenja.«

Miloš prvi otrok v Evropi, ki bo vključen v gensko zdravljenje v ZDA

»Milošu bodo najprej z biopsijo vzeli njegove lastne kožne celice, ki jih bodo nato v laboratoriju gensko modificirali, tako da bodo vanje vstavili gen za manjkajočo beljakovino. Te gensko spremenjene celice mu bodo potem čez približno pol leta v razmaku enega leta večkrat nanesli na njegove rane po telesu,« pojasnjujejo v društvu in dodajajo, da je Miloš je prvi otrok s to boleznijo iz Slovenije in celo Evrope, ki bo vključen v to študijo in bo prejel to gensko zdravljenje.