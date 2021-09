Unikatni lončki iz Kukušnjaka

Na ustvarjalnih delavnicah si lahko otroci naredijo čisto lastno podobo lončka. FOTOgrafiji: Urska Golob

Včeraj je bilo nadvse pestro pred butično trgovinico Kukušnjak v Celju, ki je pred približno enim letom odprla svoja vrata. Ekipa Cuckoo Cups se je namreč tako poslovila od poletja. Petkov večer je zaznamovala glasba, ko je obiskovalce v miren večer zazibal didžej, nato pa je, kot pravi ekipa deklet, na oder stopil skriti celjski talent, kantavtoricaObiskovalci so se na terasi trgovinice mastili z neapeljskimi picami in zabavnimi limonadami. ​Današnji dan odprtih vrat, ki bo trajal od 9. do 13. ure, pa je namenjen tudi mladim. V tem času vas bo ekipa namreč razvajala z brezplačnim zajtrkom, sestavljenim iz omamno dišeče Kuku kave, zdravimi prigrizki, sadjem in slastnim Fruštkom, najmlajši pa se bodo lahko posladkali s sladoledi Lapopsi.Medtem ko si bodo odrasli lahko ogledali trgovinico in v miru pili kavico, pa si bodo otroci lahko izdelali unikatno podobo lončka ali skodelice na ustvarjalni delavnici. Ekipa Cuckoo Cups namreč izvrstno sodeluje z znanim podjetjem emajlirane posode Emo Celje, s čimer ohranja tradicijo in spodbuja lokalni razvoj. Vestno skrbi, da so emajlirane posode znova v igri, za kar je zaslužen nov, svež in kreativnejši pristop, saj ima vsaka posodica ali lonček svojo unikatno poslikavo.Njihove police so tako polne prisrčnih izdelkov za dom blagovne znamke Cuckoo Cups. Oba dneva bo na ogled tudi razstava umetniških del, pričakala vas bo pisana zbirka slik in poezij.