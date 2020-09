Uničilo tretjo največjo ribogojnico v državi

Na prvi pogled je kazalo, da so v pravljici. Družina Peruš iz Svetega Primoža nad Muto se je na kmetiji ukvarjala s prodajo mlečnih izdelkov. Mimo njih so se leta in leta vozili delavci, ki so bili zaposleni v ribogojnici na potoku Bistrica, ta izpod znamenite Golice priteče v dolino reke Drave. »Ribogojnica je pod okriljem podjetja Ribe Maribor delovala od daljnega leta 1972. A v zadnjem desetletju so jo povsem zanemarili. Okolica je bila zarasla, bazeni polni mulja. Ni bilo mrež, ni bilo vodnega dovoljenja,« je družinsko zgodbo začel razlagati Ernest Peruš.Dobil je idejo, da zapuščeno ribogojnico odkupijo. Vse prihranke je ...