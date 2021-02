Uničili otroške portrete Prešerna

Prešernov dan so v Obalnih galerijah Piran (OGP) letos praznovali v medobčinskem, čezmejnem in nacionalnem sodelovanju s Prešernovo grafično delavnico OGP 2021 za učence višjih razredov osnovnih šol in dijake iz vse Slovenije ter obmejnega dvojezičnega prostora. Za delavnico, ki sicer poteka v sodelovanju z Osnovno šolo Šmarje pri Kopru in pod vodstvom kustosinje pedagoginje Ane Papež ter likovnega pedagoga, akademskega slikarja Matjaža Borovničarja, so učenci in dijaki v prosti grafični tehniki, linorezu, monotipiji, kolažu, risbi ali skici izdelali grafične liste s portretom Franceta Prešern...