V zadnjih tednih so ohišja za stacionarne radarje po Sloveniji doživela več napadov; v prestolnici malodane vsak mesec poškodujejo kako ohišje radarja, v Mariboru pa so le dan po postavitvi treh novih že zaznali, da je eno poškodovano. V Solkanu sta jo skupila oba radarja, ki so ju nedavno postavili na območju, omejenem s hitrostjo 30 kilometrov na uro – enega so celo odžagali in ob tem presekali električne kable, kar bi se lahko za storilca slabo končalo. Oktobra lani so nepridipravi onesposobili radar na Rakovi jelši z betonom. FOTO: Zaslonski Posnetek, Tik-tok Niso past, kazen ali sovraž...