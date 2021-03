Umrla znana slovenska fotografinja

Zora Plešnar. FOTO: Sara Rezar, Delo

V 96. letu je umrla mariborska fotografinja, so sporočili iz Umetnostne galerije Maribor (UGM). Bila je najvidnejša slovenska fotografinja 70. in 80. let preteklega stoletja. Kot edina ženska je sodelovala na prelomni razstavi fotografske skupine Mariborski krog, ki si je prizadevala za avantgardni modernizem.Rodila se je leta 1925 v Mariboru. S fotografijo se je začela ukvarjati razmeroma pozno, pri svojih 40 letih. Odločilen korak je predstavljala njena vključitev v Fotoklub Maribor leta 1968, ravno v času, ko je ta postajal eden najuspešnejših in najbolj dejavnih fotoklubov v tedanji Jugoslaviji.V družbi odličnih fotografov, med katerimi so biliin drugi, je hitro napredovala in dokazala, da premore suveren avtorski izraz. Že kmalu po vključitvi v fotoklub je kot edina ženska leta 1971 sodelovala na razstavi Fotografija Mariborskega kroga v Razstavnem salonu Rotovž. Postavitev je za zgodovino slovenske fotografije prelomna, saj označuje odmik od tradicije t. i. lepe fotografije in kaže na nove tendence v smeri avantgarde in modernizma.Estetika Mariborskega kroga je vplivala na avtoričine zgodnje fotografije, pozneje pa je njena fotografija ubrala drugačno pot: postala je zračnejša in svetlejša, zasidrana v sanjski in nadrealni dimenziji ter večinoma posvečena krajini. Njen največji doprinos k slovenski fotografiji so njeni črno-beli cikli: Mimo, Nad oblaki, Odsevi, Praznovanje, Terelž in Rojstvo mesta / Novi Beograd.Drugi pol njenega ustvarjanja pa predstavlja portretna fotografija in predvsem cikel Otroštvo. Osredotočila se je na otrokov obraz in na njegov izraz, tako da izstopajo zvedave, radovedne ali presenečene otroške oči, so zapisali v UGM.Imela je naziv KMF – kandidat mojster fotografije Fotografske zveze Slovenije in naziv AFIAP – umetnica Mednarodne zveze za umetniško fotografijo. Za svoje delo je prejela več kot sto priznanj.UGM je nekaj del iz fotografinjinega opusa odkupil, večino pa je umetnica galeriji podarila sama. Trenutno je ena izmed podarjenih fotografij z naslovom Odsev vključena v razstavo 100+ Vrhunci iz Zbirke UGM v Umetnostni galeriji Maribor.Nekoliko večji izbor originalnih fotografij Zore Plešnar bo od 26. marca do 2. maja na ogled v Pilonovi galeriji v Ajdovščini. Predstavljen bo izbor del iz retrospektivne razstave, ki so jo v UGM pripravili leta 2019, so še sporočili iz mariborske galerije.