Umrla slovenska slikarka in nekdanja olimpijka

V 89. letu starosti je umrla športnica in slikarka Milena Usenik, so sporočili iz Zavoda Parasite. S svojimi deli se je predstavila na številnih samostojnih in skupinskih razstavah doma in v tujini. Prejela je več nagrad, v letu 2021 tudi nagrado Riharda Jakopiča za življenjsko delo.

Milena Usenik, rojena 9. septembra 1934 na Blokah, se je v mladosti ukvarjala z atletiko, s suvanjem krogle in v tej disciplini dvakrat nastopila na olimpijskih igrah, leta 1956 v Melbournu in leta 1960 v Rimu.

Po športni karieri se je usmerila v likovno umetnost. Slikarstvo je študirala na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, kjer je leta 1965 pri Maksimu Sedeju diplomirala in nato leta 1968 pri Gabrijelu Stupici končala še slikarsko specialko.

Kritika potrošniške družbe

Med letoma 1971 in 1976 je uvedla inovativno združevanje principov optične umetnosti in principov poparta, ki je v Jugoslaviji nastajal v popolnoma drugačnih socialnih, širših družbenih in političnih razmerah kot v zahodnem svetu. Njene stvaritve predstavljajo kritiko potrošniške družbe in njene reprezentacije, so ob razstavi Jakopičevih nagrajencev leta 2021 zapisali v Galeriji ZDSLU.

Bila je ena najpomembnejših domačih vizualnih ustvarjalk, ki žal ni doživela podrobnejše analize svojega inovativnega dela, prav tako tudi ne domače retrospektive, pravijo v zavodu, ki upravlja Center in Galerijo P74.

Poročena je bila s slikarjem in akademikom Emerikom Bernardom, ki je umrl 2. aprila lani.