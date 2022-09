Umrla nekdanja slovenska poslanka: z minuto molka se ji bodo poklonili na seji državnega zbora

V 81. letu starosti je umrla nekdanja poslanka Marija Ana Tisovic. Dolgoletna zobozdravnica je bila v mandatu 2000–2004 poslanka NSi. Poslanci se ji bodo z minuto molka poklonili na današnji izredni seji.

Kot so v NSi zapisali na spletni strani, se je v stranko včlanila leta 2000, istega leta pa je bila izvoljena v državni zbor. Bila je aktivna članica NSi v Slovenskih Konjicah, močno se je udejstvovala tudi v lokalnem okolju in spodbujala ljudi k aktivnemu vključevanju na vseh področjih. V NSi je sodelovala v več strokovnih odborih, aktivna pa je bila tudi v izvršilnem odboru Zveze seniorjev in Kmečki zvezi NSi.

Konjičani se Marije Ane Tisovic spomnijo kot dolgoletne zobozdravnice. V zadnjih letih po upokojitvi pa je svoj čas posvečala predvsem prostovoljstvu. Tako je zadnjih 15 let organizacijsko vodila konjiško župnijsko Karitas, so zapisali.

V NSi svojcem in prijateljem izrekajo sožalje. Poslanci pa se ji bodo z minuto molka poklonili na današnji izredni seji.