Umrla je znana slovenska zdravnica

Zora Konjajev, slovenska zdravnica in pediatrinja. FOTO: Jure Eržen, Delo

Umrla je slovenska zdravnica pediatrinja poroča Delo . Konjajeva, ki je bila stara 99 let, je umrla v bolnišnici v Sežani, kjer je bila hospitalizirana zaradi težav z dihanjem, prebolevala je tudi covid 19.Pionirka slovenske pediatrije je organizirala in vodila prvi regionalni center za nedonošenčke v Jugoslaviji. Kot študentka je sodelovala v Osvobodilni fronti, bila zaradi tega zaprta in nato odšla v partizane. Tam je sodelovala pri delu v partizanski bolnišnici v belokranjski Kanižarici. Med operacijo komandantaje asistirala kot instrumentarka. Stane je operacijo dobro prestal, a nato zaradi velike izgube krvi umrl.Leta 1954 je v Ljubljani organizirala in od tedaj tudi vodila prvi regionalni center za nedonošenčke v Jugoslaviji. Na raziskovalnem področju se je posvetila neonatalogiji, hospitalnim okužbam in problematiki nedonošenčkov, bila je prva, ki je na bolnišničnem oddelku za nedonošenčke uvedla aseptično nego. Objavila je okrog 50 strokovnih in znanstvenih člankov. Kot vodja perinatalne službe je prispevala k poenotenju preprečevanja hude zlatenice novorojencev v Sloveniji in dosegla izkoreninjenje poškodb možganov s posledično hudo invalidnostjo zaradi zlatenice.Leta 2001 je »za pionirski strokovni in organizacijski prispevek na področju neonatologije« Konjajeva prejela srebrni častni znak svobode Republike Slovenije, leta 2015 pa je postala častna meščanka Ljubljane.