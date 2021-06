Umrla je znana slovenska igralka

V 100. letu je umrla dramska igralka Mira Bedenk, so sporočili iz Mestnega gledališča ljubljanskega (MGL), v katerem je bila dolgoletna članica vse do upokojitve leta 1991. Preden se je pridružila igralskemu ansamblu MGL v sezoni 1963/1964, je bila članica Drame SNG Maribor. Nastopala je tudi na radiu ter zaigrala v filmu in TV nadaljevanki.



Rodila se je 3. septembra 1921 v Ljubljani. Najprej je študirala na Filozofski fakulteti, potem pa se je odločila za študij dramske igre na takratni Akademiji za igralsko umetnost, na kateri je diplomirala leta 1951. Še kot študentka je nastopila v uprizoritvi Mucin dom S. J. Maršaka (1948) v SNG Drama Ljubljana.



V sezoni 1950/51 se je zaposlila v Drami SNG Maribor, kjer je sodelovala z režiserji Jarom Dolarjem, Franom Žižkom, Miranom Herzogom in drugimi. Bila je Manica v Jurčičevem Desetem bratu v režiji Ferda Delaka, Kleopatra v Cezarju in Kleopatri Bernarda Shawa v Dolarjevi režiji, Agneza v Molierovi Šoli za žene v Žižkovi režiji ter Bianca v Shakespearovem Othellu, so našteli v MGL.



V sezoni 1963/64 se je pridružila igralskemu ansamblu MGL in mu ostala zvesta do upokojitve 1991. Sodelovala je z režiserji Janezom Vrhuncem, Bojanom Stupico, Igorjem Pretnarjem, Jožetom Babičem, Jožetom Galetom, Žarkom Petanom in drugimi.

»Igralka žlahtnih komedijantskih tonov in dramskih molov je oblikovala številne prepričljive vloge,« so zapisali v MGL. Bila je Miranda v Don Juanu ali Ljubezni do geometrije Maxa Frischa v režiji Vrhunca, Olga v Meteorju in Divara v Prekrščevalcih Friedricha Dürrenmatta v Herzogovi režiji, Marta v Camusovem Nesporazumu v režiji Vrhunca ter Erna v Ribah na plitvini Toneta Partljiča, prav tako v režiji Vrhunca, so spomnili v gledališču.



Nastopala je tudi na radiu, igrala v filmu Trst Franceta Štiglica (1951) ter v več televizijskih igrah in televizijski nadaljevanki Ipavci Frana Žižka (1977).

