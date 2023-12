Umrla je znana Mariborčanka Štefka

»Zelo nas je presunila novica, da je svoj zadnji tek odtekla ena največjih bork na tekaškem prizorišču, Štefka Vegan. Štefka hvala za vso dobro voljo in pozitivne besede. Domačim izrekamo iskreno sožalje. Dragi tekači, od Štefke se lahko poslovite v ponedeljek 11.12. ob 14.15 na pokopališču Dobrava – Maribor,« so žalostno novico zapisali na facebook strani Maratona treh src.

Znani Mariborčanki se je življenje čez noč spremenilo, ko je med pohodom na Pohorje dobila okuženega klopa in postala hroma zaradi borelioze. Kljub vsemu je ostala aktivna tudi na invalidskem vozičku. V enem letu se je udeležila tudi do 30 tekaških prireditev. Ljudje so jo poznali po njeni vztrajnosti, pozitivni naravnanosti in borbi do življenja.

Iskreno sožalje tudi iz našega uredništva ...