Umrla je oseba cepljena proti sars-cov-2: znano je, zakaj

FOTO: Shutterstock

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je do zdaj prejel eno prijavo neželenega učinka po cepljenju proti covidu 19 ter eno prijavo smrti, ki časovno sovpada s cepljenjem . Gre za smrt v enem od domov za starejše. NIJZ je o tem obvestil ministrstvo za zdravje.je glede tega dejal: »Imamo samo en primer. Ta govori o starejši osebi iz enega iz domov. Vsaka oseba se sama odloči, ali se bo cepila. Tudi ta je bila cepljena, potem pa je prišlo do infarkta, ki ga je oseba že imela, in življenje se je izteklo. Ne razpolagam pa z lokacijo bivanja osebe. Takoj ko je do tega prišlo, je bila izdana ocena strokovnjakov, da dogodka nista povezana: da do izteka življenja ni prišlo zaradi cepljenja.«Po tem je prišlo do oblikovanja komisije, ki je neodvisna, in ni iz DSO, kjer je bivala ta oseba. Komisija bo podrobno proučila primer.