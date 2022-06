Umrla je Marlenka Stupica

V starosti 94 let je umrla slikarka in ilustratorka Marlenka Stupica. Za svoje delo je prejela številna priznanja doma in v tujini, leta 2013 tudi Prešernovo nagrado za življenjsko delo. Kot Marlenka Muck se je rodila leta 1927 v Mariboru. Iz slikarstva je diplomirala na ljubljanski likovni akademiji, od leta 1948 pa je ustvarjala kot svobodna umetnica. Izpolnjevala se je tudi v tujini. Svoje umetniško delovanje je v celoti posvetila ilustriranju knjig in tiska za otroke ter knjižnemu oblikovanju, snovanju osnutkov za lutke in scenografiji.

Marlenka Stupinca, Ostržek. FOTO: Press Release

Ilustrirala je vse znamenite pravljice, od bratov Grimm do Andersena, pa tudi dela domačih avtorjev od Otona Župančiča do Ele Peroci. V njenem obsežnem opusu so tudi podobe iz Ostržka, Trnuljčice, Pike Nogavičke, Grdega račka, Palčice, Krojačka Hlačka in drugih knjig. S svojimi likovnimi upodobitvami je zaznamovala sleherno otroštvo in mladost na Slovenskem. V pravljičnosti je sledila izročilu srednjeveških tapiserij in fresk ter ljudske ustvarjalnosti. Z natančnimi, vedrimi in duhovitimi risbami, ki so likovno preproste in otrokom razumljive, je ustvarila opus, na katerem temelji pojem pravljičark t. i. ljubljanske ilustratorske šole in s katerim se je uveljavila tudi v svetu.

V letu 2010 je pri založbi Mladinska knjiga izšla antologija Drevo pravljic, v kateri je izbor nepozabnih pravljic in pesmic z njenimi podobami. Z založbo je sodelovala od leta 1948, ko je ilustrirala Uganke Otona Župančiča. Ilustrirala ali opremila je več kot sto otroških slikanic in knjig, sodelovala pa je tudi z revijama Cicido in Ciciban. Za svoje delo je prejela številne domače in mednarodne nagrade ter priznanja, med njimi leta 1972 nagrado Prešernovega sklada, leta 1999 Levstikovo nagrado za življenjsko delo ter leta 2013 Prešernovo nagrado za življenjsko delo in bogat ustvarjalni opus.

Marlenka Stupica: Grdi raček. FOTO: Založba Mladinska knjiga

Kot je v utemeljitvi Prešernove nagrade zapisal slikar in grafik Črtomir Frelih, ilustratorsko delo Marlenke Stupica z njegovo ambiciozno zasnovo, slikarsko bravuro in bogatim registrom občutij ter trdno zgradbo ob hkratni pozornosti do detajlov najbolje zaznamujemo s pojmom knjižno slikarstvo. Po njegovi presoji čist, jasno razprostrt likovni prostor oblikuje po načelu, ki je majhnim otrokom še posebej pri srcu, to je načelo največje razvidnosti.

Leta 1994 se je Marlenka Stupica uvrstila na mednarodno častno listo Mednarodne zveze za mladinsko književnost (IBBY), ki združuje izjemne avtorje, ilustratorje in prevajalce mladinske literature z vsega sveta. Nazadnje je leta 2019 dobila Župančičevo nagrado mesta Ljubljana za življenjsko delo.

Ilustratorski in slikarski talent se v družini Stupica prenaša iz roda v rod. Njen pokojni mož Gabrijel Stupica (1913–1990) je bil slikar, slikarki in ilustratorki pa sta tudi njena hči Marija Lucija (1950–2002) in vnukinja Hana (1988).

