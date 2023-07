Umrl znani zborovodja

Umrl je zborovodja, pianist in profesor Jože Fürst. V svoji karieri je vodil več priznanih slovenskih zborov, med drugim Komorni zbor RTV Slovenija, Akademski pevski zbor Tone Tomšič in Akademski pevski zbor Maribor. Bil je tudi vodja Kraljevega moškega pevskega zbora v Belgiji. Umrl je v nedeljo, star 78 let, so sporočili iz družinskega kroga.

Fürst je diplomiral na Akademiji za glasbo v Ljubljani iz dirigiranja in klavirja, študij pa je nadaljeval v Berlinu in Weimarju.

Poleg omenjenih zborov je vodil tudi pevsko skupino Akord 84, Ženski pevski zbor Concinite, mladinsko vokalno skupino GCEW in vokalno skupino Canticum. Na njegovo pobudo je več slovenskih skladateljev napisalo nova dela, med njimi Lojze Lebič, Uroš Krek, Pavel Šivic, Pavel Mihelčič, Vinko Globokar, zlasti pa Jakob Jež.

Z zbori je koncertiral doma in v tujini ter na tekmovanjih posegal po najvišjih priznanjih. Bil je tudi pogost član žirij na zborovskih tekmovanjih ter profesor za zborovsko dirigiranje na oddelku za glasbo Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru.

Za svoje delo je prejel več priznanj, med drugim najvišje zborovsko priznanje - Gallusovo plaketo Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti.