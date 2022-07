Umrl znani slovenski zdravnik (FOTO)

Umrl je mariborski pediater Kurt Kancler, častni občan Maribora in prvi predsednik Zdravniške zbornice Slovenije. V avli Mestne občine Maribor bo od četrtka do vključno ponedeljka mogoč vpis v žalno knjigo, so sporočili z občine.

Kurt Kancler. FOTO: Tadej Regent, Delo

Primarij Kurt Kancler je bil častni občan Mestne občine Maribor, dobitnik pečata mesta Maribor in srebrnega grba mesta Maribor ter prejemnik častnega Hipokratovega priznanja, reda dela z zlatim vencem SFRJ, častnega znaka svobode Republike Slovenije in reda za zasluge na področju prostovoljstva in humanosti Republike Slovenije, so izpostavili na občini.

Mladost je preživel v Mariboru, po maturi na takratni Prvi gimnaziji leta 1949 pa je odšel študirat na medicinsko fakulteto v Ljubljani in tam promoviral januarja 1955.

Dolgoletna kariera v Mariboru

V Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca se je po poročanju časnika Večer zaposlil januarja 1957, leta 1961 je opravil izpit za zdravnika specialista pediatra, leta 1974 pa je v Zagrebu končal tristopenjski študij iz javnega zdravstva.

Od leta 1964 je bil predstojnik dispanzerja za otroke v Mariboru, več kot 20 let je vodil organizacijsko enoto varstva žensk, otrok in mladine, bil je pomočnik glavnega direktorja za strokovne medicinske zadeve. V Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca ga označujejo za pionirja slovenske pediatrije.

Bil je tudi predavatelj

Več let je Kancler predaval pediatrijo in farmakologijo na srednji medicinski šoli v Mariboru. Leta 1984 mu je bil prvič podeljen naziv visokošolskega učitelja na Visoki šoli za zdravstvene delavce, 12 let je bil višji predavatelj na mariborski pedagoški fakulteti. Tudi po upokojitvi leta 2007 je še vrsto let sprejemal paciente v mariborskem zdravstvenem domu in tako pomagal blažiti kadrovsko stisko zaradi pomanjkanja pediatrov, še piše Večer.

Med letoma 1992 in 1996 je bil Kancler prvi predsednik Zdravniške zbornice Slovenije. »S svojim predanim strokovnim in stanovskim delom, prežetim z izjemno kolegialnostjo in človečnostjo, je dal Zdravniški zbornici Slovenije in slovenskemu zdravništvu neizbrisni pečat,« so ob njegovi smrti zapisali v zbornici.